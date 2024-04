Scapa de burtica: barbatilor le plac femeile cu silueta de para

Daca pana acum nu te-ai lasat convinsa sa dai burtica jos, mai reflecteaza asupra acestui aspect. Un studiu recent a dezvaluit ca barbatii prefera femeile cu sileta in forma de para.

Daca silueta ta aduce mai mult a mar, n-ar trebui sa te culci pe o ureche nici chiar daca esti casatorita. Talia subtire si soldurile feminine aprind privirea si pofta chiar si in cazul barbatului legitim.

In plus, cu cat mai subtire e talia ta, cu atat mai putine sanse ai sa te imbolnavesti de inima sau de diabet, grasimea din zona mijlocului fiind, evident, mai putina, conform health.com.

Folosindu-se de simulari pe calculator, cercetatorii germani au deformat imaginile unor femei, pentru ca silueta digitala a acestora sa aduca, pe rand, a para, mar si alte reprezentari mai mult sau mai putin fructate.

In total, 243 de reprezentari, in care varia atat grosimea taliei, cat si bustul, soldurile, lungimea picioarelor etc.

Nu mai putin de 34.000 de barbati au dat note imaginilor online, concluzia fiind ca femeile cu silueta in forma de para au fost preferate.