Cum scapi de kilogramele dupa sarcina

Bucuria de a deveni mama nu poate sa fie egalata cu nimic altceva pe lume, dar, din pacate, cele 9 luni isi pun amprenta asupra felului in care arati si fara atentie si ambitie iti va fi greu sa revii la normal.

Iata ce este bine sa faci dupa ce familia ta a devenit mai numeroasa, conform LiveStrong:

In timpul sarcinii, volumul sangelui creste cu pana la 15%, pregatindu-se pentru nastere si sangerare. Mult din acest fluid este eliminat in prima saptamana dupa nastere, fapt observat printr-o activitate intensa a rinichilor.

Si muschii abdominali se alungesc pentru a face loc fatului. Poate sa dureze pana la 6 luni pana cand acestia sa isi recapete forma de altadata.

Fa cateva abdomene si flotari in fiecare zi si foloseste centuri de sustinere.

Alimentatie

In afara de exercitiile fizice, conteaza foarte mult si alimentatia pentru a slabi. In jur de 500 din caloriile pe care le consumi se duc prin alaptat, asa ca este bine sa iti calculezi necesarul in afara de acestea, daca nu vrei sa ramai fara lapte pentru micut.

Consuma in fiecare zi iaurt, lapte si branza degresata, pentru a oferi copilului destul calciu.

Este bine sa discuti cu un medic nutritionist si sa ai multa rabdare, caci daca a durat 9 luni pana cand copilul s-a dezvoltat, mai poate sa dureze inca 9 pana cand corpul tau revine la normal pe de-a-ntregul.

