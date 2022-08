Cum te poate ajuta sucul de prune sa slabesti

Cate diete, bauturi, mancaruri si suplimente alimentare nu ai incercat pentru a slabi? Dar cate dintre aceste masuri au avut efect? Multe bauturi si alimente au fost aduse in discutiile despre slabit, insa nu de multe ori s-a discutat si despre sucul de prune. Afla in continuare cum te poate ajuta acest suc minune.

Prunele sunt pline de fibre si ca atare si sucul de prune este bogat in fibre, facandu-te sa te simti satul pentru mai mult timp. Asta inseamna ca nu vei simti foarte des nevoia de a lua o gustare. Prin urmare, caloriile asimilate sunt mai putine, ceea ce ajuta la pierderea in greutate, conform Buzzle.

Sucul de prune este un laxativ natural si de aceea multe persoane cu probleme de digestie au apelat la aceasta bautura. Fiind un laxativ natural, sucul de prune contribuie la eliberarea toxinelor din organism, dar si la eliminarea excesului de grasimi.

O recomandare importanta! Consuma suc de prune inainte de masa, deoarece acesta taie din apetitul. De asemenea, acesta poate fi consumat ca o gustare atunci cand simti ca iti este foame. Important este sa stii ca pentru a pierde in greutate este important sa bei fix doua pahare de suc de prune pe zi, nici mai mult, nici mai putin.

Prunele uscate lupta cu diabetul

Aceasta bautura ajuta la reglarea nivelului de colesterol din organism, fiind bogata in antioxidanti, protejeaza organismul de efectele radicalilor liberi, tine aciditatea sub control, si datorita compusilor fenolici, previne cancerul.

Desi acesta este foarte bun pentru organism si pentru slabit, trebuie sa stii ca consumul in exces poate duce la diaree si la slabirea sitemului digestiv. Ca atare, daca bei mai mult suc de prune nu inseamna ca slabesti mai repede.

De asemenea, este bine de stiut ca nu poti sa bei suc de fructe si sa crezi ca vei slabi de la sine. Nu. Trebuie sa urmezi si o dieta echilibrata. In plus, excesul de suc de prune poate duce la cresterea in greutate, din cauza continutului ridicat de zahar. Cel mai bine este sa nu adaugi zahar sau alti indulcitori sucului de prune.

