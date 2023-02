Detoxifierea de primavara: incepe un program rapid de slabire

Detoxifierea de primavara este o etapa esentiala pentru sanatatea organismului tau. Dupa o iarna intreaga, in care ai consumat alimente pline de grasimi saturate, acum a venit momentul sa iti purifici corpul de toate toxinele si grasimile nesanatoase care l-au invadat.

Din fericire, sa urmezi o cura de detoxifiere de primavara este floare la ureche. Tarabele din piete incep sa se aglomereze cu legume si plante de primavara, excelente pentru curatarea organismului, iar vremea de afara iti permite sa faci mai multa miscare in aer liber.

Consuma multe legume si fructe cu regularitate si vei reusi sa iti purifici corpul. Nu uita ca trebuie sa respecti cele 3 mese principale ale zilei si sa bei cel putin 2 litri de apa, daca vrei sa ai rezultate rapide.

Consuma sparanghel

Sparanghelul este o leguma senzationala pentru detoxifierea organismului, deoarece are un continut ridicat de apa, contine putine calorii (o tulpina are 4 calorii) si este bogat in nutrienti, vitamine si minerale.

Ads

Pe langa un consum regulat de sparanghel, iti recomandam un produs detoxifiant minunat, de la Herbalife. Este vorba despre Tablete cu Fibre si Plante Aromate.

Doua tablete la fiecare masa, luate de trei ori pe zi, te ajuta sa iti detoxifici organismul rapid si sa slabesti in timp record.

Bea ceai de urzici

Ceaiul de urzici este un excelent detoxifiant pentru organism. Bea-l de 2 ori pe zi, pentru a-ti curata ficatul de toxine si grasimi nesanatoase. In scurt timp, vei vedea ca digestia functioneaza din ce in ce mai bine, ca esti mai energica si ai un corp mai tonifiat.

Ads

Daca vrei sa slabesti si sa te simti in forma maxima, incearca Activatorul celular de la Herbalife. Acesta furnizeza organismului tau un complex nutritiv perfect si completeaza deficientele de vitamine.

Fa miscare in fiecare zi

Exercitiile fizice te ajuta si ele sa iti detoxifici organismul odata cu venirea primaverii. 15 minute de jogging zilnic, 1 ora de aerobic sau 30 de minute de exercitii cardio vor face minuni pentru organismul tau, deoarece vor accelera metabolismul si arderea grasimilor.

Insa exercitiile fizice te pot epuiza si poti fi tentata sa consumi alimente nesanatoase pentru a-ti reface doza de energie. Evita aceasta situatie prin consumul de shake proteic. Stii doar ce rol important joaca proteinele pentru musculatura. Formula 1 Herbalife constituie o masa sanatoasa si gustoasa si te ajuta sa ai o alimentatie echilibrata chiar si in timpul curei de detoxifiere.

Ads