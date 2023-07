Lucruri false despre dietele de slabire

Confruntati cu alimentele tot mai nesanatoase si cu kilogramele nedorite care se acumuleaza, oamenii se lasa indusi in eroare de numeroase lucruri false in legatura cu aceasta problema.

Cei care isi doresc sa slabeasca trebuie sa stie ca nu toate teoriile despre dietele de slabire sunt adevarate, scrie ABC News. Iata care sunt cele mai mari mituri despre slabit:

Cele 3.500 de calorii

Foarte multi oameni cunosc celebra regula conform careia poti pierde o jumatate de kilogram daca renunti la 3.500 de calorii. Acest mit are originea intr-un experiment prin care oamenii au fost infometati pentru a se studia efectul asupra pierderii in greutate.

Studiul respectiv a fost facut in anii 1950. Acest lucru se poate intampla in primele 10-12 zile ale unei diete, spune Diana Thomas, de la un centru american de studiere a obezitatii. Motivul este dat de pierderea apei din organism, dar apoi corpul arde tot mai putine calorii in timpul unor activitati similare.

Sportul

Unele studii recente arata faptul ca persoanele care nu fac sport in mod obisnuit slabesc mai repede decat cei care stau mult in sala de sport. Totusi, specialistul James Hill este de parere ca acest lucru nu este adevarat.

El afirma ca, desi oamenii care fac sport tin sa manance mult, ei nu acumuleaza kilograme nedorite din aceasta cauza. In plus, lipsa sportului duce la aparitia unor probleme metabolice, devenind chiar mai greu ca persoanele respective sa slabeasca atunci cand isi doresc.

Toti oamenii sunt la fel

In 1990, cercetatorul canadian Claude Bouchard a testat ideea conform careia toti oamenii s-ar ingrasa la fel. El a facut un studiu care sa demonstreze aceasta ipoteza, insa concluzia a fost surprinzatoare. Adevarul este ca unii oameni sunt predispusi la acumularea kilogramelor in plus si trebuie sa faca mai mult sport pentru a slabi.

Sase mese pe zi

Exista si o idee conform careia mesele mici si numeroase ne ajuta sa slabim. Un studiu recent aparut in revista "British Journal of Nutrition" arata ca aceasta ipoteza nu se dovedeste adevarata, neexistand nicio diferenta intre cei care consuma acelasi numar de calorii la mai multe sau mai putine mese. In plus, in acelasi studiu se arata ca mesele mai mari ne ajuta sa slabim mai eficient decat cele mai mici si dese.

