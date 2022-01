6 motive pentru care avem cosmaruri

Nimanui nu-i place sa fie trezit din somn de cosmaruri; nu numai ca strica somnul, uneori trezindu-te mai obosit decat te-ai culcat, insa cand acelasi vis se repeta devine nu doar deranjant, ci chinuitor, putandu-te marca pe viata.

Desi mai comune in cazul copiilor, cosmarurile apar pe intreg parcursul vietii. Vestea buna e ca putem face ceva pentru a le preveni, macar pe o parte din ele. DivineCaroline a stat de vorba cu mai multi specialisti americani pentru a afla cele mai comune motive ce dau nastere cosmarurilor.

Anxietate si stres Adesea rezultat al unui eveniment de viata traumatic, anxietatea si stresul pot constitui cauza cosmarurilor. Conform IASD, asociatie care se ocupa cu studiul visurilor, o operatie majora ori o boala, moartea cuiva apropiat, asistarea la un eveniment tragic - cum ar fi un accident grav de masina - pot da nastere cosmarurilor. Stresul post-traumatic poate fi, de asemenea, cauza a visurilor neplacute, repetitive.

Chiar si stresul de la serviciu, anxietatea cauzata de problemele cu banii ori mutarea sau divortul pot da nastere cosmarurilor.

Mancarea condimentata Cand si ce mancam ne poate influenta somnul si mai ales tendinta de a visa urat. Un experiment realizat in SUA a aratat ca acelasi grup de voluntari visa urat sau nu, in functie de ceea ce manca inainte de culcare. In serile in care voluntarii consumau mancare condimentata, iute, adormeau si mai greu, iar calitatea somnului era mai slaba.

Explicatia este aceea ca acest fel de mancare ridica temperatura corpului, fapt ce afecteaza somnul, se mentioneaza intr-un raport aparut in International Journal of Psychophysiology. La fel se intampla si atunci cand mancam si imediat mergem la culcare. Activitatea creierului se intensifica, la fel si metabolimul, iar rezultatul il constituie cosmarurile.

Continutul mare de grasimi Mai multe cercetari au aratat ca, cu cat consumam mai multe grasimi in timpul zilei, cu atat mai mare va fi riscul sa visam urat. Un studiu din 2007 a aratat chiar ca persoanele care consuma mai mult mancare organica au si mai putine cosmaruri decat cele care consuma junk food.

Alcool Desi alcoolul este un antidepresiv, care te ajuta sa adormi pe termen scurt, indata ce efectele sale trec, te poate trezi prematur. Consumul in exces poate duce la cosmaruri si somn de proasta calitate. De altfel, cosmarurile apar adesea in cazul persoanelor aflate in sevraj.

Medicamente Antidepresivele, barbituricele si narcoticele pot cauza cosmaruri, ca si efect secundar. Un studiu publicat in 2008 in jurnalul Pyschopharmacology s-a oprit asupra ketaminei, un medicament folosit in cazul anesteziilor si recreational, observandu-se ca, in comparatie cu "efectele secundare" ale unei pilule placebo, numarul cosmarurilor era cu mult mai mare.

Au fost raportate cosmaruri si dupa ce s-a administrat Lariam, un medicament luat de cei care calatoresc in tarile in care exista malarie. Indata ce medicamentul nu mai este administrat, si cosmarurile dispar.

Boala In afectiunile ce includ febra, cum e cazul gripei, pot aparea cosmarurile. La fel se poate intampla si in cazul apneei sau narcolepsiei.

Desi sunt considerate raspunsuri normale la experientele zilnice, in cazul in care nu dispar si raman la fel de intense, repetitive, se recomanda consultarea unui specialist.

