Alimente care te ajuta sa dormi si altele care iti fura somnul

In sfarsit a venit momentul in care mergi la culcare, pe care l-ai asteptat jumatate de zi. Te pravalesti obosit, insa somnul intarzie sa vina. Te intorci de pe o parte pe alta, privesti in tavan, asculti greierii (daca ai noroc), insa nimic altceva nu se intampla.

Motivele pot sa fie mai multe, inclusiv o dieta inadecvata. Exista alimente care induc o stare de somnolenta si care te ajuta sa dormi toata noaptea si altele care te fac sa contempli incaperea in intuneric, uneori chiar pana cand se ivesc zorii, conform Huffington Post. Iata de ce ar trebui sa te feresti si ce ar trebui sa-ti cumperi mai des de la piata:

Pentru un somn odihnitor

Bananele

Bananele sunt pline de magneziu si potasiu, nutrienti care au un efect natural de relaxare a muschilor. In plus, ele contin un aminoacid care induce somnul, numit triptofan, care mai apoi se transforma in serotonina si melatonina. Serotonina este un neurotransmitator care ajuta la relaxare, melatonina facandu-te somnoros.

Ii ia cam o ora triptofanului sa ajunga la creier, asa ca gandeste-te cand este bine sa consumi fructul.

Proteinele

Proteinele te ajuta sa dormi mai bine, scapandu-te si de arsurile de stomac. Ce poti sa mananci la ultima masa din zi? Incearca 2 felii de carne slaba sau branza, un ou fiert tare si un fruct proaspat.

Migdalele

Migdalele abunda in proteine si ofera si doza zilnica de magneziu, ajutand la relaxarea musculara si la un somn linistit. Mesteca o mana de migdale seara sau pune niste unt de migdale pe o felie de paine.

Laptele

Un pahar de lapte cald iti asigura vise frumoase si un somn linistit, ca de copil. Contine triptofan, care are aproape un efect sedativ. In plus, este o sursa buna de calciu, care ajuta la reglarea productiei de melatonina. Daca nu poti sa dormi sau te trezesti in miezul noptii, ridica-te din pat si bea niste lapte, in care poti sa pui si putina miere.

Ciresele

Ciresele sunt unele dintre putinele surse naturale de melatonina, fiind tocmai bune de consumat seara. Daca a trecut seozunul lor, le poti consuma si inghetate sau uscate, dar fara zahar adaugat.

Ceaiul

Ceaiul verde contine teanina, care ajuta la reglarea somnului, dar toate varietatile sunt destul de bune pentru a induce o stare de relaxare si somn, cu conditia sa nu contina cafeina.

Terciul de ovaz

Un singur bol de terci de ovaz ofera calciu, magneziu, fosfor, siliciu si potasiu, toate acestea inducand o stare de somnolenta. Nu adauga indulcitori, insa, caci acestia iti dau energie si iti strica odihna.

Alimente care iti fura somnul

Mancarea bogata in grasimi

Burgerii si cartofii prajiti, de exemplu, te vor molesi in prima faza, furandu-ti din oxigenul care ar trebui sa ajunga la creier. Insa cercetarile arata ca mancand astfeld e alimente seara vei dormi mai putine ore si vei fi mult mai agitat in somn. Mesele pline de calorii si grasimi inrautatesc digestia si produc arsuri de stomac. Daca planuiesti sa ai o cina copioasa, ai grija ca asta sa se intample cu cel putin 3 ore inainte sa mergi la culcare.

Cafeina

Este bine ca dupa-amiaza sa te abtii de la cafeina, mai ales daca vezi ca aceasta substanta interactioneaza serios cu capacitatea ta de a dormi. Nu doar la cafea trebuie sa ai grija, ci si la ceaiuri, ciocolata, guma de mestecat si anumite medicamente.

Totusi, cafeina este metabolizata diferit de fiecare in parte, asa ca este posibil ca pe unii oameni sa nu ii afecteze.

Alcoolul

Poate ca initial alcoolul iti provoaca somn, dar calitatea acestuia va fi in mod clar mai scazuta. In primul rand, somnul va fi fragmentat, deci in niciun caz odihnitor.