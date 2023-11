Copilul tau sforaie? Afla ce probleme va avea pe viitor

Copiii care sforaie sau care au probleme de respiratie in timpul somnului sunt mai predispusi sa sufere ulterior de probleme de memorie.

Explicatia este aceea ca in timp ce sforaie ori respiratia le este intrerupta din cauza apneii, si oxigenul ajunge la creier mai greu, de unde si problemele ulterioare, relateaza BBC. Cei mai multi ajung sa sufere de hiperactivitate pana la varsta de 7 ani, arata studiul care presupus monitorizarea a 11.000 de copii britanici.

Potrivit cercetatorului Karen Bonuck, problemele resimtite in timpul somnului afecteaza dezvoltarea creierului, se mentioneaza in jurnalul Pediatrics.

Conform statisticilor, 1 din 10 copii sforaie in mod regulat, iar 2 - 4% dintre copii sufera de apnee, ceea ce inseamna ca li se opreste respiratia de mai multe ori in timpul somnului, pentru perioade foarte scurte de timp. Copiii aflati in acaesta situatie prezinta un risc cu 40 - 100% mai mare de avea probleme de comportament ulterior.