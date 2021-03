Zece efecte pozitive aduse organismului de ardeii iuti

Originari din America Centrala si de Sud, ardeii iuti s-au raspandit in intreaga lume cu ajutorul navigatorilor spanioli si portughezi. Ardeiul iute are gustul specific datorita unui ingredient special numit capsaicina. Cantitatea de capsaicina determina gradul de iuteala al ardeilor. Cu cat cantitatea este mai mare, cu atat ardeii sunt mai iuti. Studii desfasurate in Statele Unite ale Americii si Australia au aratat ca aceasta leguma previne multe boli cardiovasculare si vindeca anumite afectiuni ale stomacului si ale intestinelor.Iata cele mai importante beneficii ale ardeilor iuti:Alimentele iuti accelereaza procesul de pierdere in greutate. Cercetatorii au demonstrat ca substanta care determina nivelul de iuteala - capsaicina - ajuta organismul sa arda mai multe calorii Se crede ca substanta care determina iuteala ardeilor poate distruge celulele canceroase. Ardeiul iute va fereste de raceli si previne, de asemenea, accidentele vasculare cerebrale (AVC) si obezitatea.S-a demonstrat ca ardeii iuti pot reduce nivelul colesterolului si nivelul de trigliceride. De asemenea, pot preveni formarea cheagurilor de sange. Tarile care folosesc ardeiul iute in abundenta au o rata mai scazuta a bolilor de inima Ardeiul iute poate scadea tensiunea arteriala si poate relaxa vasele de sange.Alimentele iuti sau picante stimuleaza producerea de serotonina - hormonul responsabil pentru starea de bine. Este un remediu eficient si pentru depresie Datorita capsaicinei, ardeiul iute are puternice proprietati antiinflamatorii. Capsaicina blocheaza eficient anumite substante asociate cu procesele inflamatorii din corp. Consumul regulat de ardei iute poate fi o modalitate de preventie excelenta a artritei.Potrivit noilor cercetari in domeniu, ardeiul iute poate reduce in mod eficient durerea cauzata de artrita, psoriazis si neuropatia diabetica.Potrivit medicinei Ayurveda, gustul iute stimuleaza apetitul si imbunatateste digestia. Alimentele care sunt digerate corect ii ofera organismului nutrientii si energia de care are nevoie. Alimentele digerate gresit produc toxine. Digestia este esentiala pentru sanatatea noastra, ata ca aceste proprietati ale ardeilor iuti sunt foarte importante.Studiile referitoare la cancerul de prostata arata ca capsaicina poate distruge in mod eficient celule canceroase. In urma unei terapii de 4 saptamani, capsaicina a stopat multiplicarea celulelor canceroase, iar tumorile au fost reduse in mod semnificativ in cazul majoritatii testelor. Este recomandata administrarea unei cantitati de 400 mg de capsaicina de 3 ori pe saptamana pentru a preveni cancerul de prostata.Pentru o perioada lunga de timp, s-a crezut ca alimentele iuti pot cauza ulcerul de stomac. In prezent, s-a confirmat ca ardeiul iute nu cauzeaza ulcer, ba dimpotriva, previne aparitia lui. Distruge bacteriile nocive si stimuleaza secretia de sucuri gastrice cu rol protector.