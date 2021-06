Barbatii care se cearta cu sotia risca sa moara de tineri. De ce divortul este la fel de nociv cu fumatul

Studiul a fost realizat in Israel pe un grup de 10.000 de barbati, el urmarind decesele si cauzele acestora. Persoanele de sex masculin au fost intrebate periodic daca erau multumiti de casatoria lor, potrivit Daily Mail In cazul in care sunteti blocat intr-o casatorie nefericita, atunci noile cercetarile alarmante din Israel trebuie sa va puna pe ganduri. Acestea recomanda barbatilor, care se afla in aceasta situatie, sa apeleze la o terapie de cuplu, altfel ei risca sa fie bagati in mormant mult mai timpuriu.Barbatii care au fost nemultumiti de casatoria lor sau au perceput-o ca fiind rea, au murit din cauza accidentelor vasculare cerebrale (AVC) sau prin blocarea artelor de sange, in acelasi ritm ca persoanele ce au fumat si care nu au efectuat exercitii fizice.Barbatii care au spus ca au o casatorie nefericita au cu 69,2 % mai predispusi sa moara din cauza AVC, decat cei care au fost fericiti in relatia lor, au constatat cercetatorii.Analizand toate cazurile de deces prematur din randul barbatilor, s-a observat ca rata de deces a fost cu 19% pentru cei a caror casatorie a fost nesatisfacatoare."Studiul nostru arata ca, in mod clar, calitatea casatoriei si a vietii de familie are implicatii asupra sanatatii, in ceea ce priveste speranta de viata ", a spus dr. Shahar Lev-Ari, autor al cercetarii.Medicii au studiat sanatatea si comportamentul a 10.000 de barbati, timp de 32 de ani, din Israel, inca din anii '60, acordand o atentie speciala mortii cauzate de un accident vascular cerebral. La inceputul cercetarii, barbatii aveau 40 de ani, iar in prezent 64% dintre ei au murit.