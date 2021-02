Cand trebuie bauta cafea de dimineata, pentru a avea efectul asteptat

Cafeaua nu ar trebui in niciun caz sa fie bauta la primele ore ale diminetii, imediat dupa ce ne-am trezit, asa cum, din pacate, procedeaza majoritatea oamenilor. O cafea bauta in graba dimineata la ora 7 nu ajuta mai deloc organismul.Asta deoarece imediat dupa ce ne ridicam din pat, dimineata, corpul nostru e plin de hormonul stresului, cortizol, cel care ne face sa fim si usor anxiosi. Pe acest fond, cafeaua ne poate face chiar nervosi si prea agitati. In plus, procedand asa, la scurt timp, exista toate sansele sa ne simtim obositi si lipsiti de vlaga.Cafeaua se bea atunci cand organismul produce mai putin cortizol, adica la 3 - 4 ore de la trezire, sustin expertii. Trebuie stiut si faptul ca beneficiile maxime de pe urma cafelei apar la circa 30 - 60 de minute de la momentul in care am baut-o.In ceea ce priveste cantitatea, specialistii spun ca ar trebui sa ne limitam la 400 mg de cofeina pe zi. Daca pregatim cafeaua cu o concentratie medie, aceasta inseamna pana la 5-6 cesti pe zi, dar daca bem cafea in cani mari, pana la 2-3 cani. Regula se aplica numai unui adult sanatos. Daca bem cafea concentrata, cum ar fi espresso, 3 cesti (sau o cana si jumatate) pe zi sunt suficiente.Tot ei sustin ca indubitabil cafeaua este buna pentru sanatate si prelungeste viata . Potrivit unei compilatii de mai multe studii, publicate in August 2017, consumul de cafea reduce riscul de cancer pana la 20 %, reduce riscul bolilor de inima cu 5 %, reduce riscul de diabet zaharat tip 2 cu 30 % si reduce riscul bolii Parkinson cu 30 %.Plina cu antioxidanti naturali, cafeaua calmeaza inflamatiile, regleaza insulina si glucoza.>Mai puteti citi: