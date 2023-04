Cariile, o problema aproape rezolvata

Doi profesori de la Universitatea din Groningen, Bauke Dijkstra si Lubbert Dijkhuizen, au descifrat structura si mecanismul de functionare al enzimei care duce la aparitia cariilor dentare.

Prin aceasta descoperire se va putea inventa o substanta care sa ii opreasca acesteia dezvoltarea si, astfel, vom scapa de grija cariilor. Informatiile sunt oferite de Science Daily.

Prin adaugarea unei astfel de substante in pasta de dinti, in apa de gura sau chiar in dulciuri, procesul prin care se formeaza cariile va fi stopat. Rezultatele cercetarilor au fost publicate in revista Proceedings of the National Academy of Sciences(PNAS).

Ei au analizat enzima glucan sucraza care este prezenta in cavitatea orala si in tractul digestiv. Bacteriile o folosesc pentru a transforma zaharul intr-un strat care se depune pe smaltul dintilor.

Cuza principala a cariilor, bacteria Streptoccus mutans, utilizeaza si ea aceasta enzima. Dupa ce se depun pe dinti, aceste bacterii fermenteaza zaharul si elibereaza acizi care dizolva calciul dintilor.

Cercetatorii au alcatuit o imagine tridimensionala a enzimei glucan sucraza, descifrandu-i mecanismul de functionare. Ei inca nu au descoperit substanta care sa o stopeze. Chiar daca va fi adaugata in dulciuri, o astfel de substanta nu va face inutila periuta de dinti, au adaugat ce doi cercetatori.