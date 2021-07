Descoperire medicala remarcabila: "Ceasul" sistemului imunitar, cat de sanatosi suntem si cine va trai 100 de ani VIDEO

Munca cercetatorilor din Proiectul "1000 Immunomes" a reusit sa identifice o celula "chemokina" asociata cu imbatranirea cardiaca si ar putea fi folosita pentru depistarea precoce a patologiei legate de varsta, potrivit Geneng News Echipa de experti si-a publicat lucrarea intitulata "Un ceas al imbatranirii inflamatorii (iAge) bazat pe invatarea profunda, care urmareste morbiditatea, fragilitatea si imbatranirea cardiovasculara".Autorii principali ai studiului sunt Nazish Sayed, doctor si profesor la Universitatea Stanford si Yingxiang Huang, doctor la Institutul Buck."In fiecare an, calendarul ne spune ca suntem cu un an mai in varsta. Dar nu toti oamenii imbatranesc biologic in acelasi ritm. Unii sunt extrem de predispusi la boli , in timp ce altii reprezinta imaginea sanatatii", a spus David Furman, doctor la Institutul Buck si director al Programului "1000 Immunomes".S-a dovedit, in urma studiului, ca pe masura ce imbatranim, incepe sa apara "o inflamatie rea" de nivel scazut, la nivelul intregului corp. Aceasta provoaca leziuni ale organelor si creeaza vulnerabilitatea autoimunitatii, precum si o serie de boli, inclusiv cancer , atacuri de cord, accidente vasculare cerebrale si neurodegenerative.Expertii care studiaza imbatranirea au identificat anterior "noua "semnale distinctive" ale procesului de imbatranire . Acestea sunt: (1) instabilitatea genomica, (2) scurtarea lungimii telomerilor, (3) modificari epigenetice, (4) pierderea proteostazei, (5) detectarea dereglata a nutrientilor, (6) disfunctia mitocondriala, (7) senescenta celulara, (8) epuizarea celulor stem, (9) comunicarea intracelulara modificata, toate fiind legate de inflamatia sistematica", a subliniat echipa de cercetarori.In cadrul studiului au fost prelevate probe de sange de la 1.001 persoane, cu varste cuprinse intre 8 si 96 de ani, intre 2009 si 2016. Dupa care s-au efectuat analize complexe de laborator, iar cu ajutorul inteligentei artifiale s-au extras datele finale, pentru a genera un "ceas" inflamator, iAge.Apoi, in 2007, s-au mai luat probe de la alti participanti din Bologna, Italia, cu varste respectabile. S-a descoperit ca "in medie, centenarii aveau o varsta imuna cu 40 de ani mai mica decat cea calendaristica". Iar un caz a iesit din comun, un barbat de 105 ani, avea o varsta inflamatorie de 25 de ani!