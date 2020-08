Cel mai eficient tratament pentru COVID-19: "Romanii trebuie sa inteleaga ca este un produs salvator"

Criterii de eligibilitate a donatorilor

Desi pentru pacientii grav bolnavi de COVID-19 din sectiile de terapie intensiva fiecare zi inseamna o lupta pentru supravietuire, donatiile salvatoare de plasma se lasa asteptate in Romania, in pofida numarului semnificativ de persoane care ies vindecate din spital.Radu Tincu, medic primar toxicolog la sectia de ATI - toxicologie a Spitalului Floreasca, sustine ca prezenta scazuta a donatorilor in centrele de hematologie este legata de incapacitatea de a intelege suferinta prin care trec celelalte persoane."Avem o problema cu donarea, nu doar de plasma in contextul pandemiei de coronavirus, in general - de sange, pentru ca, din pacate, nu reusim sa intelegem ca semeni de-ai nostri au nevoie de aceste produse pe care noi le donam. Donarea este un act extrem de simplu, fara riscuri, care nu implica niciun fel de risc medical, doar un pic de bunavointa si poate acele cateva zeci de minute in care trebuie sa mergem catre centrul de hematologie pentru a dona", consideraSpecialistul descrie si procesul recoltarii plasmei: "In cazul plasmei hiperimune, oamenii trebuie sa inteleaga faptul ca este un produs salvator, el este folosit in terapie intensiva pentru cazurile foarte grave si poate sa salveze un om de la moarte luptand impotriva coronavirusului prin faptul ca aduce in corpul persoanei respective anticorpii de care aceasta are nevoie".Medicul de la Spitalul Floreasca este de parere ca donarea din considerente umanitare este singura solutie valabila pe termen lung."Cel mai important lucru, pe termen lung, este donarea din considerente umanitare. Trebuie sa intelegem ca donam pentru semeni de-ai nostri si ca la randul lor altii pot dona pentru noi atunci cand vom avea nevoie. Donarea contra-cost sau cu diferite favoruri poate fi stimulata cel putin in situatii de criza, dar ea nu va putea fi mentinuta pe termen foarte lung. Trebuie sa ramana undeva in ADN-ul nostru aceasta informatie ca trebuie sa donam din perspectiva umanitara".Desi donatorii eligibili nu trebuie sa sufere de alte boli infectioase in momentul in care vin sa doneze plasma, in afara de infectia anterioara cu COVID-19, Radu Tincu sustine ca mai bine de jumatate din populatia Romaniei poate dona fara probleme sange sau componente sanguine."Discutam de persoane care nu trebuie sa aiba alte boli infectioase. Se face un screening al donatorilor pentru alte boli infectocontagioase si sunt si anumite patologii medicale care contraindica acest lucru. In mare parte, 85% din populatia unei tari se poate incadra fara probleme ca posibili donatori", spune medicul ATI.Un stoc suficient de plasma nu inseamna automat si posibilitatea tratarii tuturor pacientilor infectati cu COVID-19. Exista mai multe criterii care trebuie indeplinite pentru a salva vietile pacientilor infectati cu noul coronavirus."Trebuie sa intelegem ca nici plasma nu este un tratament universal valabil si nu-i va salva pe toti. Are si ea limitele ei. Discutam de o anumita cantitate de anticorpi, de calitatea anticorpilor de la donatori. Chiar si atunci cand este aplicata este posibil ca ea sa nu aiba eficienta la toti pacientii. Sunt mai multe tipuri de anticorpi pe care ii dezvoltam in urma expunerii (n.r. la virus). Trebuie sa vedem care din ei este prezent si in ce cantitate.De asemenea, pacientul trebuie sa primeasca plasma la momentul oportun. Daca au aparut anumite complicatii, chiar daca administram plasma care lupta cu coronavirusul, noi trebuie sa incercam sa tratam complicatiile care au aparut. Administrarea la timp a plasmei tine de decizia medicala si cel mai important lucru este ca noi sa avem la dispozitie aceasta plasma in momentul oportun pe care il consideram. Este foarte posibil ca o plasma care este administrata dupa 48 de ore de la momentul in care noi am considerat-o oportuna, chiar daca o vom administra, sa nu mai aiba aceeasi eficienta. De aceea este bine sa existe stocul de plasma cu anticorpii pentru coronavirus.", sustine Radu Tincu.Scenariul incompatibilitatii dintre donator si destinatar nu trebuie sa ii descurajeze pe oameni sa ajunga in centrele de hematologie, accentueaza Virgil Musta, doctor la Spitalul "Victor Babes" din Timisoara. Mai mult, potentialii donatori nu trebuie sa se teama de posibile efecte negative asupra sanatatii lor pentru ca donarea de plasma nu implica si pierderea de sange."Sangele este scos din organism si reintrodus in organism printr-un tub. In procesul acesta se extrage plasma cu anticorpi. Ei nici nu pierd sange, ci doar o mica cantitate de plasma. Lumea trebuie sa stie ca nu toti care doneaza sunt compatibili, dar acest lucru este mai putin important. Cu cat sunt mai multi din care se poate alege, cu atat sansele de a gasi oamenii care sa aiba anticorpii corespunzatori este mai mare", a declarat Virgil Musta pentru Ziare.comEligibilitatea donatorului se stabileste in urma unei serii de proceduri. Pe langa indeplinirea criteriilor standard pentru orice donare de sange, daca donatorul nu are un test serologic efectuat, plasma colectata se va testa pentru anticorpii specifici anti-SARS-CoV-2.Daca anticorpii anti-SARS-CoV-2 nu pot fi determinati la data donarii, se poate pastra un volum mic de plasma convalescenta donata pentru o determinare a titrului (n.r. cantitatea) anticorpic la o data ulterioara, se arata in metodologia pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea si distributia plasmei de la donator vindecat de COVID-19 publicata in Monitorul Oficial.Centrele de transfuzie sanguina vor trimite catre Institutul National de Hematologie Transfuzionala (INHT) probele eligibile in vederea testarii suplimentare:a) testare PCR pentru virusurile transmisibile prin sange: HIV , HBV, HCV;b) testarea anticorpilor anti-HLA la donatorii cu antecedente de transfuzie de sange si donatori de sex feminin care au avut sarcini, daca acest test nu a putut fi efectuat in etapa de preselectieCriteriile de eligibilitate pentru donarea de plasma de catre cei vindecati de coronavirus s-au simplificat dupa ce mai multe persoane vindecate care au incercat sa doneze s-au lovit de proceduri complicate.Potrivit comunicatului de presa transmis de Ministerul Sanatatii in ziua de 10 august, cerintele minime pentru admiterea ca donator vindecat de COVID-19 vor fi:- semnarea consimtamantului informat pentru intrarea in procedura de selectie in vederea donarii de plasma prin plasmafereza si/sau sange total si pentru transmiterea codificata a datelor privind donarea in baza de date nationala si europeana-prezentarea documentelor care sa ateste istoricul de infectie cu SARS-CoV-2, respectiv incetarea riscului de transmitere a bolii-incadrarea in toate criteriile standard pentru donarea de sange total sau plasma, conform legislatiei nationale-intervalul intre 2 donari de plasma succesive este de cel putin 14 zilePlasma se va administra doar pacientilor critici infectati confirmati cu COVID-19 (prin metoda RT-PCR), cu varsta de cel putin 18 ani, care sunt de acord cu administrarea de plasma convalescenta COVID-19 prin semnarea consimtamantului informat si care indeplinesc urmatoarele criterii:a. se afla intr-o sectie de ATI dintr-un spital desemnat prin ordin al ministrului sanatatii pentru tratamentul pacientilor COVID-19 si avizat de Comisia de A.T.I.b. prezinta o progresie rapida a unei pneumonii severe / a unor infiltrate pulmonare (> 50% in 24-48 ore), in ciuda tratamentului administrat.c. sunt ventilati mecanic de mai putin de 10 zile sau in pragul intubatiei si ventilatiei mecanice (dispnee severa, frecventa respiratorie ≥ 30/min, saturatie in oxigen ≤ 93% cu oxigen pe masca faciala, paCO2 > 55 mmHg la pacientii fara BPCO).