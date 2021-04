Cinci lucruri esentiale pe care trebuie sa le ai la tine atunci cand iesi cu bicicleta

1. Pompa

2. Sculele pentru repararea unei pene

3. Apa

4. Hainele de schimb

5. Curajul

De aceea, cel mai bine ar fi ca, inainte de a porni la drum, bicicleta sa fie verificata de un specialist si sa primeasca o revizie tehnica.Alegerea bicicletei tine de bugetul fiecaruia. Pentru drumurile mai lungi, Victor Banescu recomanda cursierele (bicicletele de sosea), deoarece crampoanele de pe anvelopele mountain-bike-urilor pot ingreuna deplasarea. Pentru drumurile cu denivelari sau cu probleme de aderenta, un mountain-bike cu furca amortizanta este mai potrivit.Odata bifate cele de mai sus si odata luata decizia de a porni la drum , urmatoarele lucruri se pot dovedi vitale in anumite situatii, astfel ca este bine sa le ai la tine.Din cauza unei perioade mai lungi in care bicicleta nu este folosita, aerul din camerele rotilor poate iesi, fara a fi vorba de vreo pana. In acest caz, presiunea din camere se poate regla de acasa, inainte de a porni la drum. In momentul in care, apasand cu forta, degetele nu mai pot intra in pneurile bicicletei, presiunea este corecta.Insa pompa este indispensabila la drum, pentru o multitudine de motive, cel mai important fiind repararea unei pene. Pompa, cu cat este mai usoara si ocupa mai putin spatiu, cu atat este mai buna. O mica pompa de picior este ideala.Trebuie verificata, insa, sa fie compatibila cu tipul de ventil al camerelor sau sa aiba adaptoarele necesare. Cele mai populare tipuri de ventil sunt cele auto, populare la camerele pentru roti mai groase, cele gasite la camerele mai subtiri, de sosea si cele gasite la bicicletele mai vechi sau vintage.Este bine sa alcatuim unui kit de urgenta care sa cuprinda:-Camera de schimb. Trebuie avuta in vedere marimea potrivit. Ea poate fi de 26, de 27,5, de 28 sau de 29 de inch. Trebuie luata cel putin o camera de rezerva la drum.-O cheie reglabila sau o cheie fixa de 10 mm (pentru reglarea seii, strangerea si scoaterea rotilor)-Una sau doua cozi rotunjite de linguri de inox, pentru scoaterea cu usurinta a cauciucului de pe roata. (Astfel de linguri, doar ca din plastic, se gasesc in magazinele specializate)-Manusi de unica folosinta, carpa si o periuta veche de dinti , pentru curatarea lantului-Spray cu ulei sau grasime pentru aderenta si protectia lantului, dupa ce acesta a fost curatat. Poate fi folosit si ulei de masinaHidratarea este foarte importanta. Poate fi un bidon de un litru sau de doi litri, in functie de distanta parcursa. Pedalatul presupune un efort intens, iar apa pierduta prin transpiratie nu poate fi recastigata decat printr-o hidratare constanta.Eliminarea apei prin transpiratie duce la imbibarea imbracamintii si la o stare generala de disconfort, mai ales daca se lasa seara si scade temperatura aerului. De aceea este bine de avut un rand de haine suplimentar (maiou/tricou/bluzon) in rucsac. Odata ajuns la destinatie, iti poti schimba hainele umede cu cele uscate. Acest lucru va garanta un drum spre casa mult mai confortabil.Curajul de a parasi traseele obisnuite, dar si cel de a infrunta obstacolele neprevazute. De foarte multe ori, poti intalni caini, care, ori din cauza ca sunt teritoriali (hraniti sa pazeasca anumite perimetre), ori pentru ca sunt atrasi de rotile care se invart, tind sa urmareasca bicicletele. Nu trebuie sa intri in panica, mai ales daca esti pe un drum public. In nici un caz sa nu virezi busc spre stanga, in speranta ca vei scapa de ei. Risti sa fii lovit de o masina. Trebuie sa incetinesti, sa te opresti, sa cobori de pe bicicleta si sa strigi la ei. In aproape toate cazurile, acestia isi vor pierde interesul si se vor imprastia.O alta recomandare ar fi ca, la alegerea traseului, plecarea sa fie cu vantul din fata sau de la vale la deal, iar intoarcerea cu vantul din spate sau de la deal la vale. Astfel, drumul de intorcere va parea mai usor si te va motiva sa pornesti din nou la drum, in zilele care urmeaza.