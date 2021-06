Semnal de alarma pentru cei care consuma bauturi energizante. Un barbat a facut atac de cord, dupa ce a baut mai multe doze

Acum, Lee Kamen este constient ca a gresit cand a baut foarte multe bauturi energizante si atrage atentia ca adultii sa-i educe pe copii sa evite consumul in exces a unor astfel de produse, potrivit Mirror El a lucrat intreaga viata intr-un bar, fiind proprietarul unui local denumit The Vault din Hull, Marea Britanie. Barbatul afirma ca aceste bauturi energizante ar trebui interzise de la vanzare copiilor sub 16 ani, deoarece ele pot pune in perciol sanatatea acestora."Am consumat intre 8 si 12 doze pe zi, band Red Bull si Monster. Aceasta cam un an de zile. Intr-o zi, am intrat in colaps si am avut un atac de cord. Am ajuns la spital unde mi s-a montat un stent la inima Si acum am tratament pe viata, datorita acestor bauturi periculoase. Cand am fost la spital, doctorul mi-a spus ca doar consumul de bauturi energizante i-a produs infarctul. A fost un soc atunci, dar acum sunt pasionat de aceasta problema".Expertii sustin ca copiii si adolescentii cu varste cupriunse intre 12 si 18 ani, nu trebuie sa bea mai mult de 100 de miligrame de cofeina pe zi, ceea ce echivaleaza cu o ceasca de cafea.Bauturile energizante contin intre 75 si 80 de miligrame de cofeina intr-o doza. Cresterea nivelului de cofeina consumat de copii poate avea consecinte majore asupra sanatatii acestora.