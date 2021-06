Secretul arderii grasimilor din organism: Mananci ciocolata, dar numai la o anumita ora STUDIU

Studiul a demonstrat ca la femeile adulte, care au mancat ciocolata dimineata, cand s-au trezit, s-a produs "arderea grasimile din organism si reducerea nivelului de glucoza din sange", potrivit Daily Mail Cercetatorii de la Spitalul Brigham and Women din Boston, Statele Unite, care au lucrat in colaborare cu expertii de la Universitatea Murcia din Spania, au dat cate 100 de grame de ciocolata cu lapte mai multor femei americane aflate in menopauza, in decurs de o ora de la trezire si cu o ora inainte de culcare.In mod uimitor, echipa a descoperit ca nici consumul de dimineata si nici cel de seara, nu a dus la cresterea in greutate a persoanelor, care au participat la studiu. Cercetatorii au constatat ca de fapt, ciocolata a avut efect de inhibator al apetitului.Dupa analizele efectuate la femei, s-a observat arderea grasimilor si reducerea nivelului de glucoza din sange. Acest lucru s-a datorat substantelor benefice din ciocolata, precum flavanoli, care se gasesc in cacao, in mod natural.Cu toate astea, studiul s-a limitat doar la femeile aflate la menopauza, iar el ar trebui extins si la alte categorii de persoane, precum barbatii si femeile mai tinere, pentru a confirma rezultatele obtinute."Voluntarii nostri nu s-au ingrasat in ciuda cresterii aportului caloric. Practic, ciocolata a redus consumul de energie, in concordanta cu reducerea poftei de mancare si a dorintei de dulciuri ", a spus Marta Garaulet, autorul studiului, de la Universitatea din Murcia.