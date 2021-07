Cum se spala pe par Maria Dragomiroiu. Tutorialul pentru fani a faimoasei artiste VIDEO

Multi dintre fanii sai o intreaba adesea cum reuseste sa aiba un par atat de lung si de bine intretinut, motiv pentru care artista a decis sa realizeze un tutorial video.Maria Dragomiroiu s-a filmat in baie, in timp ce se spala pe cap si explica intreaga procedura pe care o urmeaza."Dragii mei, impartasesc cu voi acest ritual al meu de a-mi spala parul. Sper sa ajute pe cei care au parul lung. Am realizat aceasta filmare cu drag pentru toti fanii mei si pentru toti cei interesati. Urmeaza si alte episoade surpriza", promite artista.In descrierea care insoteste tutorialul video, cantareata de muzica populara a realizat chiar si o descriere succinta a procedurii pe care o urmeaza:"1. Pieptanat parul2. Spalat prima data3. Spalat a doua oara (la fel)4. Clatit parul bine cu dusul5. Clatit parul in lighean o data6. Clatit parul in lighean a doua oara7. Pus balsam in lighean, omogenizat cu putina apa , se umple trei sferturi ligheanul cu apa si se trece parul prin acest amestec, pana simti ca a intrat peste tot8. La apreciere, se mai poate pune o data apa in lighean si se mai trece parul de cateva ori, daca este prea moale (cum se doreste)9. Urmeaza storsul parului in prosop, care este foarte important si spectaculos prin:- "morisca" - se invarte capul la dreapta de 5 ori si la stanga de 5 ori- se infasoara (ruleaza) parul in prosop si se stoarce- se mai invarte inca o data- se ruleaza in prosop si gata".Atfel, in clipul video, Maria Dragomiroiu spune ca inainte de a se spala pe cap isi descurca bine parul. "Toata lumea este interesata sa vada cat de greu sau de usor este sa speli un par lung asa ca al meu. M-am pieptanat, ca sa iau tot parul mort si sa il pun deoparte, sa il fac gogosica cum stiti ca il fac intotdeauna. Prima data dau cu apa pe el. Pun un lighean in cada, pun apa, nu foarte fierbinte. Pun si putin sampon, ca sa se faca putina spuma", explica artista."In palma pun sampon cat incape in causul palmei. Asta este pozitia in care se spala parul (cu capul in jos - n.r.). Trebuie doar asa mangaiat. Sa nu racaiti foarte tare pentru ca radacina este sensibila. La varfuri il spal ca pe rufe. Il clatesc foarte bine cu dusul si pe dedesubt. Urmeaza balsamul. Las putina apa in lighean si pun balsam. Nu dati cu balsam direct pe par. Inmuiem. In momentul in care simti ca parul este moale inseamna ca balsamul s-a dus peste tot. Il storc in mana si gata!", spune Maria Dragomiroiu.O procedura aparte urmeaza si cand e vorba de uscarea parului. "Dupa ce am iesit din baie, ca sa sara doar apa din el, misc din cap ca morisca de 8-10 ori inainte si inapoi", spune artista in timp ce isi roteste capul de la stanga la dreapta si apoi invers de cateva ori. Apoi isi acopera parul cu un prosop si isi rasuceste intreaga podoaba capilara in el storcandu-l ca pe haine. Dupa care spune ca repeta miscarea tip morisca pana cand toata apa din par a fost eliminata.Maria Dragomiroiu are propriul canal de YouTube unde postarile sale sunt urmarite de aproape 30.000 de fani. Nu este singura artista care le impartaseste admiratorilor secretele de intretinere corporala. In urma cu cativa ani, Irina Loghin le-a vorbit fanilor despre ritualul sau de ingrijire a tenului.