Cu ce înlocuim carnea la masă. Legumele care asigură proteinele necesare

Legumele cu care poate fi înlocuită carnea

Nutriționistul Gianluca Mech a explicat că aceste legume au o textură bogată, cărnoasă, sunt bogate în proteine și extrem de sățioase. Ele pot să fie preparate în numeroase feluri și sunt foarte gustoase.Cu toate că are puține calorii , este o legumă care ține de foame și are cantități semnificative de minerale, vitamine fibre și antioxidanți.Lintea este cea mai bună variantă pentru a înlocui carnea tocată. Este ieftină, se gătește rapid și este bogată în calciu, fier și potasiu.Edamamele conțin proteine, fibre, acizi grași omega 3 și omega 6, dar și vitamine și minerale (A, C, K, B1, B2, B3, B5, magneziu, potasiu, zinc, fosfor). Mazărea oferă, de asemenea, cantitatea ideală de proteine de care avem nevoie fără a consuma carne.Conopida conține colină, un nutrient esențial pentru memorie și starea de bine. Ideală pentru înlocuirea cărnii de pui, conține antioxidanți și sulforan, care previne cancerul.Oamenii văd adesea cartofii drept o garnitură pentru carne, o combinație care nu este recomandată. Pot fi, însă, consumați ca fel principal. Mai mult, se gătesc în numeroase feluri și sunt foarte gustoși.Deși este un fruct, servește perfect ca înlocuitor pentru carne. Este bogat în nutrienți esențiali, vitamine și antioxidanți.