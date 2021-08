Îngheţată retrasă de la vânzare în magazinele Carrefour din cauza unei substanțe periculoase. Lista produselor cu probleme

”Va informam ca urmare a notificarii primite din partea producatorului Froneri Franta, CARREFOUR ROMANIA SA a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la clienți a articolelor menționate mai jos. Motivul rechemarii: prezenta oxid de etilena in aditivul utilizat in fabricarea produselor - guma de carruba”, indică anunţul postat pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).Lista produselor cu probleme poate fi consultată AICI Produsele menţionate au fost livrate la nivel national, în toate magazinele din reţeaua Carrefour.Contravaloarea produselor va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.În ultima perioadă, mai multe tipuri de îngheţată şi deserturi au fost retrase de la vânzare din cauza conţinutului de oxid de etilenă.Mai multe loturi de îngheţată vândute în lanţul de hipermarketuri Cora au fost retrase de la vânzare din cauza conţinutului de oxid de etilenă.Potrivit unui anunţ postat pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), mai multe loturi şi sortimente de îngheţată vândute în magazinele Cora din Bucureşti, Bacău, Cluj, Constanţa, Drobeta Turnu Severin și Ploieşti sunt retrase de la vânzare din cauza prezenţei oxidului de etilenă într-un ingredient din compoziţia produselor, guma din seminţe de carruba.Cei are au achiziționat astfel de produse sunt aşteptaţi la Serviciul Clienţi în orice magazin Cora, pentru returnarea şi rambursarea acestora.”Chiar dacă nu mai deţineţi bonul fiscal care să ateste cumpărarea acestor produse, veţi primi contravaloarea acestora”, precizează reprezentanţii magazinului.Recent, un desert vândut în acelaşi lanţ de magazine a fost retras din cauza conţinutului mare de oxid de etilenă, iar acelaşi motiv a determinat retragerea de pe piaţa din România a mai multor loturi de îngheţată comercializată sub brandurile Bounty, Snickers şi Twix.