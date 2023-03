Internetul si telefoanele mobile imbolnavesc copacii

Internetul si telefoanele mobile au un efect devastator asupra mediului, sustin cercetatorii olandezi, care au constatat ca in mediul urban, copacii sunt afectati de radiatii.

Cercetatorii olandezi din Alphen aan den Rijn au efectuat studii dupa ce au constatat ca exista anormalitati in dezvoltarea copacilor care nu pot fi explicate prin diverse bacterii sau virusi.

Se pare ca in ultimii cinci ani, toti copacii au fost afectati de radiatiile de la telefoanele mobile si de retelele de Internet wireless, arata CNet.

Studiul a aratat ca peste 70% din copacii din zonele urbane din Olanda sunt afectati de "boala" Wi-Fi: este vorba despre variatii de crestere, fisuri in coaja sau diverse afectiuni, in conditiile in care aceste simptome apareau la doar 10% dintre copaci in urma cu cinci ani. Majoritatea copacilor din zonele impadurite nu au insa astfel de probleme, ceea ce arata ca mediul este cauza.

Agentia pentru protectie a sanatatii din Statele Unite arata ca nu exista dovezi ca expunerea la semnale radio de la retelele wireless afecteaza oamenii, iar diversele studii efectuate in domeniu nu au reusit sa convinga cu privire la posibilele efecte adverse ale folosirii telefoanelor mobile si ale Internetului wireless.

Si chiar daca ar exista studii care sa arate fara umbra de indoiala ca acestea dauneaza sanatatii, ne putem intreba pe buna dreptate: cine ar renunta la telefonul mobil si la Internet?

