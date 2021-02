Trei legume care contin mai mult fier decat carnea, recomandate pentru consum

Carnea este considerata sursa principala de fier, insa aceasta poate fi substituita de numeroase legume In primul rand, legumele frunzoase, precum spanacul, contin foarte mult fier. Doar trei cani de spanac contin 18 mililitri de fier, mai mult decat o friptura de 230 de grame. Iar o salata de spanac este suficienta pentru a intruni necesarul zilnic de fier.Broccoli nu este doar o sursa excelenta de fier, ci si o legume ce contine o varietate de nutrienti esentiali, cum ar fi vitamina C, vitamina K si magneziu. Mai mult, vitamina C din broccoli imbunatateste capacitatea de absorbtie a corpului in ceea ce priveste fierul.Nu in ultimul rand, adaugand o cana de linte intr-o supa sau in salata ta preferata vei descoperi un mod simplu prin care ii poti oferi corpului tau mai mult fier decat ar avea aceeasi friptura de 230 de grame. De asemenea, lintea este bogata in proteine fibre alimentare si potasiu.