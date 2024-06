Pacientii romani cu scleroza multipla primar agresiva au acces la un tratament nou, singurul aprobat de Uniunea Europeana

Pacientii romani care sufera de o forma mai rara de scleroza multipla - scleroza multipla primar progresiva (SMPP) - au acces la singurul medicament aprobat in Uniunea Europeana pentru aceasta forma de boala.

"Pentru pacienti este extrem de important sa aiba acces cat mai devreme la diagnostic si la terapii moderne, pentru ca este dovedit stiintific de studiile efectuate in ultimii 25 de ani ca inceperea cat mai rapida a tratamentului modificator al evolutiei bolii determina intarzierea instalarii dizabilitatii neurologice, astfel incat pacientii sa poata avea o viata cat mai aproape de normal, un timp cat mai indelungat. Din pacate, deocamdata nu exista un tratament care sa vindece scleroza multipla, insa medicamentele nou aparute pot atenua manifestarile bolii si incetini accentuarea dizabilitatii. Astfel, cel mai important obiectiv pe care il urmarim in tratamentul sclerozei multiple este reducerea progresiei bolii, astfel incat sa nu asistam la scaderea calitatii vietii pacientilor cu scleroza multipla", a declarat medicul neurolog Irene Davidescu, sef sectie neurologie II si coordonator al Programul national scleroza multipla la Spitalul Colentina, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES.

Scleroza multipla este o boala inflamatorie, dar si degenerativa, cronica, evolutiva, care afecteaza ireversibil celulele nervoase din creier si maduva spinarii.

Ads

Potrivit specialistilor, aceasta deteriorare afecteaza transmisia impulsurilor nervoase la nivelul structurilor sistemului nervos central, ducand astfel la aparitia unor semne si simptome neurologice, unele dintre ele ireversibile in timp (handicap motor, tulburari ale acuitatii vizuale, tulburari de echilibru, tulburari sfincteriene si sexuale, scaderea functiilor cognitive, precum si tulburari psihiatrice asociate).

Scleroza multipla primar progresiva (SMPP) este caracterizata de evolutia constanta a simptomelor si mai ales a dizabilitatii fizice, in principal prin afectarea mersului, ceea ce scade calitatea vietii persoanelor diagnosticate cu aceasta forma de boala. Cele mai frecvente simptome sunt scaderea progresiva a mobilitatii membrelor inferioare, dar si superioare, aparitia contracturilor musculare, precum si probleme sfincteriene, ce pot aparea in scurt timp de la debutul bolii.

Conform statisticilor, aceasta forma a bolii afecteaza adultii de peste 40-50 de ani, femeile si barbatii in egala masura si reprezinta 10 - 15% din totalul cazurilor de scleroza multipla.

La nivel global, peste 170.000 de pacienti diagnosticati cu scleroza multipla au fost tratati pana in prezent cu acest medicament produs de Roche, care este indicat pentru tratamentul sclerozei multiple primar progresive (SMPP), fiind utilizat si in forma recurent-remisiva (SMRR), pentru care exista o serie mai larga de molecule indicate ca terapie de fond.

Ads