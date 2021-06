Bolile care ne-au "lovit" in tipul pandemiei COVID-19. Ce afectiuni au fost accentuate in timpul crizei sanitare STUDIU

Foarte multe persoane si-au pierdut somnul sau au avut unul insuficient, in ultimul an si jumatate, concluzioneaza analiza realizata pe mai mult de 900 de gemeni din Statele Unite, potrivit News Medical Studiul a scos la iveala faptul ca aproximativ jumatate dintre respondenti au afirmat ca nu li s-a modificat somnul, in timp ce o treime au spus ca acesta le-a fost afectat, iar alti 29,8% au raportat ca au dormit mai mult decat pana atunci.In cadrul analizei, cercetatorii au descoperit ca orice modificare a orelor de somn a fost legata de probleme de sanatate mintala."Rezultatele arata ca abaterile de la comportamentul tipic al oamenilor, in privinta somnului, poate fi asociat cu depresie, anxietate si stres", a declarat Siny Tsang, autorul principal al studiului publicat in revista Frontiers in Neurosceinece din Statele Unite.Analiza sustine cercetarile anterioare care au gasit o relatie bidirectionala intre modelele de somn perturbate si sanatatea mintala precara.Studiul initial s-a desfasurat intre 26 martie si 5 aprilie 2020 in statul Washington din Statele Unite. De atunci, acelasi grup a raspuns si la alte trei analize ale sondajului, desfasurate in timpul pandemiei, pana in prezent.Trebuie mentionate si rezultatele altui studiu realizat la sfarsitul anului 2020 de US Census Bureau, care indica faptul ca 42% dintre cei care au participat la sondaj au afirmat ca sufera de depresie si anxietate. Acest nivel raportat de catre medici a fost cu 11% mai mare fata de anul 2019, cand nu exista pandemia de COVID-19.