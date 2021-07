Pierderea noptilor si un somn insuficient: Consecinte dramatice pentru creier VIDEO

Oamenii care au dormit mai putin de sase ore pe noapte au raportat ca au trait stari de furie, nervozitate, insingurare, iritabilitate si frustrare, lucruri care se agraveaza ulterior, potrivit Daily Mail Numarul problemelor fizice si mentale ale oamenilor s-a inmultit, in mod constant, pe parcursul perioadei de trei zile, atingand punctul culminant in finalul acesteia. Apoi, corpul uman devine relativ obisnuit cu pierderea repetata a somnului, se arata in studiu.Cu toate acestea, participantii au raportat ca severitatea simptomelor fizice si mentale au capatat cele mai grave consecinte dupa sase zile. Fizic, au aparut probleme respiratorii importante, dureri, probleme gastro-intestinale si altele."Multi dintre noi credem ca ne putem recupera somnul din timpul saptamanii in week-end si sa fim mai productivi in timpul perioadei cand mergem la serviciu. Dar acest lucru este gresit", a spus Soomi Lee, autorul principal al studiului.Esantionul a inclus aproape 2.000 de adulti de varsta medie, toti relativ sanatosi, cu o educatie superioara. Ei au furnizat doctorilor date cu ajutorul unui jurnal, timp de opt zile consecutive.Dintre acestia, 42% au avut cel putin o noapte cu somn insuficient, dormind cu 1,5 ore mai putin decat normal."Daca dormi mai putin de sase ore pe noapte si aceasta devine un obicei, este din ce in ce mai dificil pentru corpul tau sa mai recupereze complet lipsa de somn", a spus cercetatorul de la Univerasitatea din Florida.Rezultatele studiului arata ca cel mai bun mod de a avea o performanta zilnica maxima este nevoie sa dormi mai mult de sase ore pe noapte si asta neintrerupt.