Reteta pentru o viata lunga. Dieta "curcubeu" care detine secretul prevenirii bolilor de inima si cancerului STUDIU VIDEO

S-a constatat ca mesele cu alimente bogate in amidon, precum chipsurile, cresc riscul de deces cu 50%, iar decesul din cauza bolilor cardiovasculare cu 44-57%, potrivit Daily Mail Cercetatorii de la Universitatea de medicina Harbin au cautat sa afle asocieri intre obiceiurile alimentare ale oamenilor si sanatatea in randul a 21.500 de adulti din Statele Unite.Astfel, studiul a descoperit ca o asa-zisa dieta "curcubeu" reprezinta secretul longevitatii, fiind impartita pe culori: albastru-violet, rosu-roz, verde, alb, portocaliu-galben, acestea reprezentand culorile fructelor si legumelor consumate de longevivi. Ea cuprinde o varietate de fructe si legume bogate in vitamine , minerale si nutrienti de care are nevoie organismul uman.Un consum de fructe la pranz, legume la cina si nu gustari cu alimente care contin amidon, reprezinta cheia scaderii riscului de moarte prematura.Expertii au gasit ca cei care au consumat un pranz pe baza de fructe au redus cu 34% riscul unui deces din cauza bolilor cardiovasculare. In schimb, un pranz occidental, cu produse rafinate, branzeturi si mezeluri, a fost asociat cu o crestere a mortalitatii cu 44% din cauza bolilor de inima.Persoanele care au consumat frecvent produse bogate in amidon, precum chipsuri, au prezentat o crestere cu 50-52% a riscului de mortalitate din orice cauze si de 44-57% pentru afectiuni cardiace."Rezultatele noastre au demonstrat ca timpul de consum si cantitatea diferitelor tipuri de alimente sunt la fel de critice pentru mentinerea unei sanatati optime", a spus profesorul Ying Li, autor al studiului publicat in revista American Heart Association.