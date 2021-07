SIMAVI lucreaza cu experti europeni intr-un proiect care imbunatateste precizia diagnosticului in tulburarile cerebrale complexe

Principalul obiectiv al MES-CoBraD este imbunatatirea preciziei diagnostice si a rezultatelor terapeutice la persoanele cu tulburari cerebrale complexe (CoBraD): tulburari neurocognitive (dementa), somn si convulsii (epilepsie). In acest scop, folosim date din mai multe surse clinice si de consum, prin protocoale cuprinzatoare, eficiente din punct de vedere al costurilor si rapide.Proiectul european de cercetare si inovare reuneste experti recunoscuti la nivel international in medicina, inginerie, informatica, sanatate sociala, drept, marketing si comunicare din intreaga Europa, un cadru nou si orientat spre cerere, axat pe imbunatatirea calitatii vietii pacientilor. Aceasta puternica echipa de specialisti combina informatiile clinice si cercetarea stiintifica in CoBraD cu inovatia tehnica in platforme sigure de partajare a datelor, algoritmi de inteligenta artificiala si sisteme expert de precizie si ingrijire personalizata.De aceea, noul proiect va valorifica cercetarea si dezvoltarea asupra diverselor populatii cu CoBraD din mediile culturale, socioeconomice, educationale si ale sistemului de sanatate, cu o atentie speciala asupra includerii populatiilor vulnerabile si a minoritatilor intr-o maniera echitabila si cu implicarea partilor interesate, pentru ca impactul proiectului sa fie cat mai mare.Aplicarea cadrului de evaluare va fi implementata prin intermediul platformei MES-CoBraD. Aceasta platforma abordeaza toate provocarile: clinice, de cercetare si tehnologice.MES-CoBraD pune accent pe efortul de a armoniza si integra platforma, maximizand impactul cercetatorilor individuali prin crearea de valoare colaborativa si practici Open Science, inclusiv partajarea sigura a datelor si schimbul de expertiza globala care altfel nu ar fi disponibile in cadrul unei singure institutii. Platforma va oferi, de asemenea, un modul (MES-CoBraD Expert System) care vizeaza imbunatatirea abordarilor medicale personalizate in practica din lumea reala.In calitate de furnizor principal de tehnologie, SIMAVI va fi implicat in toate etapele proiectului: analiza cerintelor utilizatorilor, proiectare, dezvoltare, testare, implementare, integrare, instruirea utilizatorilor finali si asistenta tehnica.Expertiza noastra este dobandita in ani de dezvoltare a sistemelor precum: EHR, platforme si sisteme integrate de sanatate, solutii de telemedicina . Alte proiecte: InteropEHRate , DeepHealth, SPHINX , FollowMe.Am facut echipa cu Universitatea Nationala Tehnica din Atena, Grecia, cu Institutul Neurologic din Atena (Grecia), Fundatia privata Institutul de Cercetare a Spitalului Santa Creu si Sant Pau (IR-HSCSP), VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (Belgia), UPPSALA UNIVERSITY (Suedia), Clalit Health Services- Rabin Medical Center Cognitive Neurology and Epilepsy Clinics (Israel), King's College din Londra (Marea Britanie), HOLISTIC PC (Grecia), STICHTING LIBER (Olanda), Engineering - Ingegneria Informatica S.p.A. (Italia), MICHOPOULOS I. & CH. G.P. (Grecia), Universitatea din Edinburgh (Regatul Unit), CyberEthics Lab (Italia).Proiectul MES-CoBraD a primit finantare de la Programul de cercetare si inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene in temeiul acordului de subventionare nr. 965422.