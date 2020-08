Tratamentul salvator pentru pacientii infectati cu COVID-19 care sufera de boli pulmonare: "Poate sa faca diferenta intre viata si moarte"

"O rana deschisa"

Foto: Facebook/ Tudor Toma

Riscurile

Recomandarea

Despre lipsa preventiei in Romania

Lipsa preventiei si a prescrierii, insa, ii priveaza pe pacienti de solutia posibil salvatoare.Vaccinul pneumococic, prezent in schema vaccinarii obligatorii in Romania, este utilizat pentru a preveni infectiile cauzate de Streptococcus pneumoniae, o bacterie facultativ aeroba. Antidotul, care se administreaza doar cu prescriptie, poate contribui la prevenirea formelor severe de COVID-19 in cazul pacientilor care sufera de boli pulmonare.Plamanul pacientilor infectati cu virusul COVID-19 devine o "rana deschisa", din moment ce boala actioneaza asupra testului pulmonar, explica Tudor Toma, medic pneumolog roman care profeseaza in Marea Britanie, pentru Ziare.com"Dupa cum stim, unii dintre pacientii care sunt infectati cu virusul Sars-Cov-2 dezvolta leziuni pulmonare datorita actiunii directe a virusului asupra tesutului pulmonar. Este ca si cum plamanul acestor pacienti ar fi o "rana deschisa", care nu poate fi protejata foarte bine de infectii suplimentare.Cu fiecare respiratie introducem in plaman un volum de aproximativ 500 ml de aer. Insa acest aer nu este un aer steril. Este plin de particule anorganice, de praf, polen, dar si de alte microorganisme, cum ar fi virusuri si bacterii . In mod normal plamanul face fata la aceasta supraincarcare, si nu se imbolnaveste, deoarece organismul are o serie de mecanisme foarte eficiente in a curata plamanul.Aceste mecanisme de protectie pot fi afectate de diverse elemente, cum ar fi poluare, substantele toxice de exemplu din fumul de tigara, dar si de infectii pre-existente, cum ar fi o infectie virala. Din acest motiv, de multe ori, o persoana cu o afectiune pulmonara cronica, de exemplu BPOC, fibroza pulmonara, este mai sensibila la infectii pulmonare, la exacerbari. Iar acestea de obicei incep cu o infectie virala, care degradeaza suplimentar mecanismele de protectie ale plamanului si care favorizeaza si duc uneori la aparitia unei infectii bacteriene, cum este pneumonia cu pneumococ," explica medicul.Potrivit lui Tudor Toma, in infectia cu SARS-CoV-2, plamanul este susceptibil la suprainfectii cu virus gripal, daca acesta circula in comunitate, de exemplu iarna, sau cu bacteria pneumococica."Vaccinul anti-gripal si vaccinul anti-pneumococic pot preveni aceste infectii si de aici indicatia de a fi administrate pentru a preveni suprainfectia la pacientii COVID-19.Desigur, aceste doua vaccinuri nu pot elimina complet posibilitatea de agravare prin suprainfectie a unui pacient COVID-19, insa este tot ce putem face in momentul de fata pentru a preveni macar aceste doua tipuri de suprainfectii. Sunt numeroase alte bacterii si alti virusi care pot agrava infectia la un pacient COVID-19, dar in prezent preventie se poate face doar pentru gripa si pentru anumite tipuri de pneumonie pneumococica," conchide Tudor Toma.Medic pneumolog la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, Florin Dumitru Mihaltan, spune ca pentru persoanele de peste 65 de ani, vaccinul ar putea insemna o sansa la viata, dar poate aduce o contributie semnificativa la starea de sanatate a tuturor pacientilor expusi grefelor bacteriene si bolilor respiratorii cronice."Acest vaccin are mai multe indicatii care se suprapun pe indicatiile de prevenire sau avertisment de la grupele de risc ale COVID-19. Stim deja ca o complicatie a covidului la ora actuala o reprezinta si grefa bacteriana. Orice viroza aduce ulterior si infectie cu alti germeni, de exemplu la virusul gripal o treime din infectiile postgripale sunt cu consecinte de infectie pneumococica," declara Mihaltan.O data ar fi riscul de infectie prin grefe bacteriene adaugate la infectia COVID-19."Al doilea risc major pentru care sa indica vaccinarea antipneumococica este grupa de varsta. Peste 65 de ani riscul atat la COVID-19 cat si la infectia pneumococica este mult mai mare. A treia indicatie este ca vaccinul pneumococic este protectiv pentru o multitudine de alte boli respiratorii cronice asociate de multe ori si in COVID-19 si este, in felul acesta, protectiv in mod indirect pentru acesti pacienti cu infectii virale, deci si cu infectie COVID-19.Daca pacientul este peste 65 de ani si daca are risc de a asocia aceste viroze cu COVID-19 si o infectie cu un pneumococ atunci acest vaccin poate sa faca diferenta," concluzioneaza medicul Mihaltan.In Romania, vaccinul se administreaza in mod gratuit doar copiilor. Varstnicii, cea mai expusa categorie la dezvoltarea unor forme severe de COVID-19 si la contractarea infectiilor pneumococie, ar trebui sa achizitioneze antidotul care se gaseste la preturi de peste 50 de lei, in timp ce, in alte tari, casa de asigurari de sanatate poate acoperi costul vaccinului cu pana la 100%, adauga medicul."Este un vaccin care in multe tari este acoperit de casa intre 70 si 100%. Ar trebui extinsa indicatia pentru ca are cateva avantaje: scade riscul de boala pneumococcia invaziva, adica complicatiile, pana la meningita de exemplu, si este protectiv de obicei pentru cuplul copil-bunici. Vaccinarea copilului de multe ori si a batranilor impiedica transmiterea pneumococului si in cazurile letale le diminueaza."De asemenea, medicul Mihaltan sustine ca este indicat ca persoanele care s-au vindecat de COVID-19, dar care au boli respiratorii, deficit imunitar, probleme hematologice sau sunt in grupa de varsta peste 65 de ani, sa isi administreze vaccinul pneumococic.Vasile Barbu, presedinte al Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor (ANPP), considera ca preventia este ignorata in aceasta perioada de autoritatile din Romania, concentrare exclusiv pe tratarea coronavirusului."Practic si aici ar trebui sa existe niste campanii inclusiv ale INSP care sa atarga atentia specialistilor ca au aceasta datorie profesionala sa intervina. Din pacate stim ca INSP se ocupa mai degraba de COVID-19, toate celelalte probleme de sanatate publica au fost lasate pe locul doi sau nu mai sunt abordate deloc.."Mai mult, Vasile Barbu indica si catre cererea scazuta pentru un astfel de vaccin, cauzata de numarul redus de personal medical care face prescriptii, dar si de lipsa preventiei."In primul rand, nu se face preventie. Am facut pneumonie, deja nu mai putem sa facem vaccin, trebuie sa facem tratarea pneumoniei. Vaccinarea antipneumococica nu este tratata absolut deloc la modul serios la ora actuala.Aceste vaccinuri sunt facute in mod tintit la anumite persoane. Rareori gasim in farmacii astfel de vaccinuri pentru ca nici nu se prea cumpara. Avem o mare problema, nu prea exista prescriptie. Candva medicii au prescris, dar pentru ca nu se gaseau in farmacii, pentru ca pacientii nu au fost avertizati, nu s-a tratat la modul foarte serios aceasta problema, desi foarte multe pneumonii puteau fi prevenite, unele care chiar au dus la deces, mai ales la persoanele varstnice."Presedintele ANPP considera ca este vorba despre un "cerc vicios" in care farmaciile nu pot furniza vaccinul daca nu exista cerere.."