Cum putem preveni aparitia tulburarilor digestive, care sunt extrem de neplacute

Acestea sunt cateva aspecte care influenteaza echilibrul sistemului digestiv.Dereglarile tranzitului intestinal apar sub mai multe forme. Acestea se pot manifesta ca o durere in partea inferioara a abdomenului, balonare, constipatie, diaree sau sub forma gazelor intestinale si a arsurilor stomacale.Sedentarismul apare cel mai adesea din cauza unui stil de viata foarte aglomerat si agitat. Nu mai ai suficient timp pentru sport, insa acesta ar trebui sa ocupe un loc important pe lista prioritatilor tale. Lipsa miscarii duce la aparitia mai multor probleme de sanatate , afectand si calitatea tranzitului intestinal.Metabolismul este incetinit din aceasta cauza, la fel si circulatia sangelui. Incepe activitatea fizica si efectueaza zilnic cel putin 30 de minute de sport. Pentru ca timpul este putin, fa miscare in timpul rutinei zilnice, in drum spre serviciu mergand cu bicicleta sau pe jos, urcand scarile, ridicandu-te de pe scaun in timp ce vorbesti la telefon.Lichidele sunt esentiale pentru o buna digestie si absorbtie a nutrientilor din alimente . Un consum redus de apa si alte lichide duce la aparitia constipatiei. Bea zilnic aproximativ doi litri de lichide pentru ca digestia sa se faca corespunzator.Alimentatia saraca in fibre este cauza principala a tulburarilor de tranzit intestinal. Fructele si legumele bogate in fibre nu trebuie sa lipseasca nicio zi din farfuria ta. Specialistii recomanda consumul a 5 fructe si legume pe zi, cantitate ce asigura o buna parte din necesarul zilnic de fibre.Calitatea vietii este afectata de astfel de tulburari ale tranzitului intestinal. Pentru a evita starile de disconfort, tine cont de cateva metode de prevenire ale acestora:* Consuma doar fructe si legume spalate. Daca nu sunt bine curatate risti sa ingeri bacterii si germeni care provoaca numeroase afectiuni digestive.* Hidrateaza-te corespunzator. Consuma suficiente lichide si bea regulat apa pentru a te hidrata.* Fii atent la termenele de valabilitate ale produselor pe care le cumperi. Ai grija si la mancarea si alimentele depozitate in frigider. Din momentul in care le-ai desfacut, acestea isi pierd valabilitatea imprimata pe ambalaj. Mananca-le in 2-3 zile, cat inca mai sunt bune.* Ia mese regulate si echilibrate. Este important sa respecti cele trei mese principale ale zilei pentru a primi toti nutrientii de care corpul tau are nevoie si pentru a avea o digestie sanatoasa. Intercaleaza cele trei mese cu doua gustari (fructe, iaurt cereale integrale) ca sa eviti senzatia de foame.* Consuma suficiente fibre (25-30 g/zi). Include in alimentatia zilnica produse bogate in fibre pe care le gasesti in fructe, legume si cereale. Fibrele controleaza activitatea sistemului digestiv, regland tulburarile tranzitului intestinal.* Redu sau elimina alimentele care produc flatulenta. Printre alimentele care provoaca gaze intestinale se numara: fasolea, varza, broccoliul, ceapa, merele, ciupercile, caju, etc. Inainte de a exclude aceste alimente, testeaza-ti toleranta proprie la acestea.* Bea ceai de ghimbir. Acesta ajuta la stimularea digestiei, la fel ca cel de menta (nu este recomandat persoanelor care sufera de reflux gastroesofagian sau de arsuri stomacale).* Este recomandat ca cel putin 30 de minute dupa masa sa nu te intinzi. Organismul tau are nevoie sa faca digestia, iar pozitia orizontala poate provoca reflux gastroesofagian. O plimbare usoara ajuta ca mancarea sa fie digerata mai bine.* Mananca intr-o ambianta placuta si mesteca foarte bine. Astfel, vei da o mana de ajutor sistemului tau digestiv.* Fa regulat exercitii fizice. Miscarea stimuleaza contractia muschilor intestinali, contribuind, astfel, la buna realizare a digestiei. Nu desfasura activitate fizica imediat dupa masa, lasa sa treaca cel putin 2-3 ore.* Stresul influenteaza in mod negativ miscarile intestinale* 80% din problemele digestive sunt provocate de o alimentatie dezechilibrata* Pentru o digestie mai buna, fructele pot fi mancate cu cel putin 30 min inainte de masa sau la gustari* Cafeaua cu lapte si putina miere stimuleaza peristaltismul intestinal, dar dupa masa este recomandata o cafea neagra neindulcita pentru a favoriza digestia* Cerealele integrale contribuie semnificativ la aportul de fibre, alaturi de fructe si legume