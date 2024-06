Depresia, tratata cu sport

Desi este bine cunoscut faptul ca sportul ajuta la mentinerea sanatatii fizice si mentale, medicii americani au demonstrat ca miscarea poate trata afectiuni grave, precum depresia.

Potrivit studiilor desfasurate la mai multe universitati din Statele Unite, biologii si neurologii au aflat ca exercitiile fizice pot altera reactiile chimice din creier intr-un mod similar medicamentelor antidrepresive, relateaza revista Time.

De asemenea, dupa mai multe saptamani de exercitii fizice regulate, se poate activa o anumita gena, care cresc nivelul unui neurotransmitator ce pare sa reduca stresul.

Cercetatorii sustine, de asemenea, ca sportul poate reduce si nivelul de stres de zi cu zi, fie ca am intarziat la o intalnire sau am primit o amenda, de exemplu.

In plus, cei care fac sport nu numai ca nu devin atat de stresati in anumite situatii, ci isi mentin o buna dispozitie pe durata lunga, fara reaparitia depresiei, in comparatie cu pacientii care sunt tratati traditional, cu medicamente.

Totusi, in prezent, exista putine studii care sa demonstreze acest lucru, in timp ce pentru efectele benefice ale medicamentelor exista mii de lucrari, ceea ce este de inteles avand in vedere ca, doar in Statele Unite, sunt cheltuiti 10 miliarde de dolari anual pentru medicamente antidepresive.

