Un ucigas la care nu te astepti: Le poate fi mortal femeilor tinere si stresate

O problema de sanatate considerata "neobisnuita" si care poate conduce la atacuri de cord, unele dintre ele fatale, afecteaza cu preponderenta femeile tinere care se confrunta cu situatii stresante, precum sarcina, travaliul, munca extenuanta sau decesul unei persoane apropiate, potrivit unui studiu efectuat recent in Marea Britanie.

Numai in aceasta tara se estimeaza ca peste 1.000 de femei pe an, multe dintre ele tinere, cad victime ale acestui tip de atac de cord cauzat in principal de stres, informeaza duminica The Telegraph.

De asemenea, studiul demonstreaza ca afectiunea - care este neobisnuita deoarece afecteaza in general persoane care nu prezinta un risc ridicat de atac de cord - este responsabila de sute de internari pe an si de cel putin 100 de decese in Marea Britanie.

Studiul, realizat de medici cardiologi de la Scoala de Medicina din cadrul Universitatii Aston din Marea Britanie si de la Universitatea din Alberta din Canada, reprezinta prima cercetare importanta de acest gen care stabileste incidenta unei probleme de sanatate numita disectie spontana de artera coronara (Spontaneous Coronary Artery Dissection - SCAD), mai arata sursa citata.

Potrivit oamenilor de stiinta, femeile sunt cele mai expuse acestei probleme de sanatate, asociata cu stresul emotional cauzat de evenimente precum decesul unei persoane din familie sau de efortul fizic sustinut, sarcina sau travaliu.

In timp ce varsta medie a persoanelor afectate este de 52 de ani - mai mica decat varsta medie a victimelor atacurilor de cord, adica 66 de ani - in circa 30% dintre cazuri au fost implicate femei care se apropiau de finalul perioadei de sarcina sau nascusera recent.

Descoperirea, prezentata in cadrul intalnirii anuale a American College of Cardiologists din Washington, vine dupa o cercetare in care au fost incluse peste 33.000 de victime ale atacului de cord, mai arata sursa citata.

Dupa ce au monitorizat aceste cazuri timp de 15 ani, oamenii de stiinta au concluzionat ca 0,54% dintre atacurile de cord fusesera cauzate de SCAD.

In total, 10,4% dintre persoanele afectate de SCAD mor din cauza acestei probleme care apare ca urmare a desprinderii bruste a unuia sau a mai multor straturi de tesut din artera coronara de invelisul exterior.

Ulterior, sangele curge in spatiul dintre straturi si se formeaza un cheag ce reduce fluxul sanguin prin artera, fapt ce poate conduce la atacuri de cord fatale.

Dr. Rahul Potluri, cercetator-sef de la Universitatea Aston, a declarat ca SCAD este "neobisnuita deoarece, spre deosebire de alte atacuri de inima in care arterele coronare se ingusteaza in timp din cauza acumularilor de colesterol, aceasta este cauzata de o rupere brusca, iar artera coronara este distrusa pur si simplu".

"In plus, apare la grupe diferite de persoane - in general, femei tinere, multe dintre ele gravide sau la putin timp dupa ce au nascut. Credem ca factori emotionali si hormonali joaca un rol important in atacurile SCAD, desi cauza exacta variaza de la o persoana la alta", a completat acesta adaugand ca este posibil ca numarul acestor cazuri sa fie subestimat, multe dintre ele fiind confundate cu formele obisnuite de atacuri de cord.

