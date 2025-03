Cum se manifesta parodontoza? Cauze, simptome, tratament si mod de prevenire!

Parodontoza reprezinta o boala a gingiei, care se manifesta prin deteriorarea structurii osului si a tesuturilor care sustin si fixeaza dantura. Netratata, afectiunea poate duce in timp la pierderea completa a dintilor.

Desi se intalneste frecvent in randul adultilor, este o problema ce poate aparea si in cazul copiilor mici sau al celor sub 18 ani. Iata ce trebuie sa stii despre aceasta!

Care sunt cauzele bolii?

Parodontita apare atunci cand placa bacteriana se strange sub marginile gingivale. Aceasta poate fi tinuta sub control printr-o igiena orala corespunzatoare, in care sunt incluse apa de gura si ata dentara. Totusi, daca placa nu este indepartata in totalitate, depunerile acumulate se transforma in tartru si incep sa distruga tesuturile de sustinere.

Solutia, in aceasta situatie, este o vizita la medicul dentist pentru efectuarea procesului de detartraj. Alti factori care favorizeaza parodontoza sunt fumatul, alimentatia nesanatoasa, afectiunile psihologice si factorii genetici.

Cum stii daca suferi de aceasta afectiune?

Primele semne ale parodontozei sunt sangerarea gingivala, inflamarea gingiilor si dureri usoare ale dintilor. Acestea nu provoaca disconfort si sunt ignorate de majoritatea persoanelor.

In timp, lucrurile evolueaza si apar urmatoarele simptome:

 gingii desprinse de pe dinti sau retrase;

 dinti mobili;

 halitoza (respiratie neplacuta);

 aparitia abcesului dentar;

 senzatie de disconfort la contactul cu alimente reci sau fierbinti.

Parodontoza poate fi cronica, agresiva sau necrotizanta. Este necesara o radiografie dentara, pentru a verifica daca exista pierderi osoase in zonele in care medicul dentist observa adancimi de buzunar.

Ce tratament trebuie sa urmezi?

Masurile de tratament trebuie luate cat mai devreme, pentru a impiedica boala sa ajunga in ultima faza. Cel mai bun stadiu in care te poti afla este cel initial, deoarece atunci cand apare gingivita, boala este inca reversibila. Nu ai nevoie decat de un detartraj si un periaj profesional, care trebuie completate ulterior de o igiena orala adecvata.

Al doilea si al treilea stadiu prin care se manifesta parodontoza sunt, insa, avansate si necesita un tratament de durata. Inflamatia a patruns deja in zona dintre gingie si dinte, iar medicul trebuie sa indeparteze tesutul osos perimat de sub gingie. Aceasta manopera poarta numele de chiuretaj si consta intr-o curatare profunda a dintilor, folosind un instrument manual. Procesul nu este dureros, ci se desfasoara sub anestezie.

In functie de stadiul bolii, poate fi necesara repetarea manoperei la 2-3 luni. Daca dintii au inceput sa se miste, acesta este un semn al faptului ca osul care ii sustine este deja foarte afectat. Problema poate fi rezolvata prin utilizarea substantelor de tip antibiotic, fiindca acestea ajuta organismul sa lupte impotriva agentilor externi si sa se vindece mai rapid.

Cum se poate preveni parodontoza?

Tot ce trebuie sa faci este sa respecti cateva conditii de intretinere si ingrijire a danturii. In primul rand, viziteaza medicul dentist de minimum doua ori pe an pentru detartraj. In fiecare sedinta, se poate face si un consult general. Daca nu ai inca un medic stomatolog, apeleaza cu incredere la clinica www.dentalexcellence.ro.

In al doilea rand, periajul dintilor trebuie efectuat in mod corect. Astfel, este nevoie ca acesta sa dureze cel putin doua minute si sa acopere toate suprafetele celor doua arcade dentare. Periuta utilizata trebuie sa fie moale si sa nu lezeze gingiile. Poti reduce si din consumul alimentelor dulci sau fainoase. Urmand aceste sfaturi, lucrurile vor deveni mai simple!

