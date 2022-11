Farmacia din casa: Galbenelele si tinctura de propolis

Galbenelele sunt niste flori galben-portocalii, luminoase, stralucitore, flori care se pot vedea atat in gradina, cultivate in straturi, cat si putin salbaticit, prin semintele purtate de vant, pe langa ziduri, poteci, in gradini de langa blocurile din marile orase si in cimitire.

Ceaiul din flori de galbenele, folosit atat intern cat si extern, pentru spalaturi ori gargara, este de mare folos in tratamentul multor afectiuni si boli.

In infectii ale gurii, ciuperca, rani provocate de extractii ale maselelor, dureri de gat, bronsita, boli de plamani, pe langa tratamentul medicamentos, se recomanda gargara cu ceai caldut de flori de galbenele in care se dizolva un varf de lingurita de de bicarbonat de sodiu.

Se amesteca bine pana cand praful se topeste si se face gargara profunda de cateva ori pe zi ori numai spalari ale gurii. E recomandat sa se inghita ultima gura de ceai cu care se face gargara.

Persoanele care au tenul iritat ar trebui sa-si stearga fata macar o data pe zi cu ceai din flori de galbenele in care se storc cateva picaturi de zeama de lamaie.

Ads

Multi copii fac infectii la ochi, o boala numita popular urcior.

Pentru ca prin profesie, sunt mereu in mijlocul copiilor, in atari situatii le-am recomandat sa-si puna la ochi comprese bine imbibate in ceai de flori de galbenele amestecat cu zeama de lamiae. Infectia a cedat in scurt timp sin u s-a mai repetat.

Atentie! In ceea ce priveste afectiunile la ochi este recomandat ca inainte de a folosi un tratament naturist sa mergeti la medical de specialitate. S-ar putea sa nu fie vorba doar de o banala infectie.

Tinctura de propolis

Sunt personae care sufera de ani de zile de afectiuni ale gurii sau gatului si la care tratamentul medicamentos a avut efect temporar sau deloc... Pe langa gargara cu ceai din flori de galbenele, le recomand sa foloseasca tinctura de propolis.

Tinctura de propolis se gaseste de cumparat la magazinele de produse naturiste sau in piata, la albinari. Sfatul meu este sa v-o preparati singuri acasa pentru ca veti respecta cu siguranta cantitatile si timpul de macerat.

Ads

Gasiti propolis granule in piata, la vanzatorii de miere de albine. Asigurati-va ca propolisul este proaspat, din anul in curs.

Iata reteta:

Intr-o suta de ml de alcool rafinat se pun 10 gr de propolis solid, granule, si se lasa la macerat 8 zile. De cateva ori pe zi sticla trebuie agitata de aceea este bine s-o tineti pe masa, in bucatarie, la vedere. Chiar si dupa cele 8 zile de macerare cand tinctura poate fi folosita, propolisul poate sa ramana in sticla.

Solutia de propolis nu se dizolva in lichid de aceea se foloseste o bucatica de paine sau zahar cubic. Se iau cate 10 picaturi de cateva ori pe zi pe miez de paine sau zahar.

Atentie! Tinctura de propolis, de culoare maro, pateaza!

Retineti!

- tratamentul naturist nu suplineste o vizita la medicul de familie sau la medicul specialist;

- tratamentul naturist nu are efecte secundare si nu da dependenta;

- efectele tratamantului naturist nu sunt imediate ca in cazul unui tratament medicamentos de aceea pacientilor li se recomanda multa rabdare;

- un produs - mar, usturoi, cartof etc - trecut printr-un proces de fabricatie, nu mai este natural pentru ca nu mai are aceleasi proprietati si efecte ca atunci cand este cules, adunat din gradina sau copac.

- daca nu credeti in produsele naturiste si efectele lor benefice asupra organismului uman inutil sa apelati la tratamentele naturiste. Credinta ca va vor ajuta, ca va vor face bine inseamna 50% ajutor, vindecare.

Ads