Farmacia din casa: Varza trateaza reumatismul

Varza, aceasta leguma infoiata, devenit un aliment banal pentru noi, adeseori motiv de comparatie pentru diferite persoane sau situatii deloc placute, ascunde in sine o intreaga farmacie naturala.

Virtutile terapeutice ale verzei sunt cunoscute inca din antichitate, ea fiind folosita cu succes in prevenirea si tratarea unui numar extrem de mare de boli.

Varza contine provitamina A, vitamine din grupul B, vitamina E si fibre din abundenta. De asemenea, contine minerale, calciu, magneziu, fier si oligoelemente ca iod, mangan, cupru, sulf.

Daca apar unele intolerante la consumul verzei, acestea se datoreaza, mai ales, felului in care este gatita si combinata, la sarmale sau varza calita si nu datorita compozitiei care este bine echilibrata.

Persoanelor anemice li se recomanda sa consume varza, de preferinta cruda, pentru completarea necesarului de vitamine si minerale, sub forma de salata, de cel putin trei ori pe saptamana, dar portia sa nu depaseasca 300 de grame.

Datorita continutului foarte mic de calorii, varza poate fi consumata, fara retineri, de persoanele care tin cura de slabire, preferential sau in exclusivitate, pe perioade de timp scurte.

Specialistii au constatat ca varza are proprietatea de a reduce inflamatiile si durerile reumatice. Consumata cu regularitate, de cel putin doua ori pe saptamana, varza previne osteoartrita deoarece opreste distrugerea celulelor cartilagiilor blocand procesele inflamatorii.

Pentru ameliorarea durerilor reumatismale, sunt, de asemenea, recomandate cataplasmele cu foi de varza. Dupa ce se trece cu un sucitor peste foile de varza pentru a-i netezi nervurile proeminente, varza se aplca direct pe locul dureros si se fixeaza cu un bandaj. Se schimba de cateva ori pe zi.

In durerile reumatismale, cat si in cele provocate de guta, se recomanda si sucul de varza, doua pahare pe zi, in cure de trei saptamani.

Sucul de varza are efecte tonice, antiinflamatoare, purificatoare. Pentru ca deblocheaza tranzitul intestinal, sucul de varza se recomanda si persoanelor care au probleme cu digestia.

Datorita proprietatilor sale terapeutice, varza, atat cea cruda cat si cea murata, poate fi un aliat de nadejde in lupta cu bolile sau cu kilogramele in plus.

Retineti!

- tratamentul naturist nu suplineste o vizita la medicul de familie sau la medicul specialist;

- tratamentul naturist nu are efecte secundare si nu da dependenta;

- efectele tratamantului naturist nu sunt imediate, ca in cazul unui tratament medicamentos, de aceea pacientilor li se recomanda multa rabdare;

- un produs - mar, usturoi, cartof etc - trecut printr-un proces de fabricatie, nu mai este natural pentru ca nu mai are aceleasi proprietati si efecte ca atunci cand este cules, adunat din gradina sau copac.

- daca nu credeti in produsele naturiste si efectele lor benefice asupra organismului uman, inutil sa apelati la tratamentele naturiste. Increderea ca va vor ajuta, ca va vor face bine inseamna 50% ajutor, vindecare.

Sa avem sanatate!

