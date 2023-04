Nou tratament pentru screloza in placi

Un nou medicament care a permis eliminarea sclerozei in placi si a altor maladii autoimune este testat pe subiecti umani din SUA, informeaza AFP.

Maladiile autoimune provoaca o reactie de aparare anormala a sistemului imunitar, care ataca propriile celule sau tesuturi din organism.

Tratamentul actioneaza prin stimularea dezvoltarii celulelor T, un tip de globule albe care participa la apararea naturala a organismului, potrivit studiului aparut, luni, in Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Stim ca medicamentul genereaza linii de celule T, care permit reglarea unor maladii autoimune, si ca aceeasi linie de celule T poate suprima trei maladii autoimune diferite la cobai", a spus Jack Strominger, de la Universitatea Harvard, coordonator al studiului.

Medicamentul a fost testat direct pe cobai, dupa care cercetatorii au creat linii de celule T pornind de la cobaii tratati.

"Nu stiu daca acest derivat sau un altul va inlocui Copaxone, insa exista sigur un medicament de a doua sau a treia generatie in aceasta categorie", a spus cercetatorul.

Medicamentul este, in prezent, testat clinic pe subiecti umani. Daca isi va dovedi eficacitatea, va fi lansat pe piata in cativa ani.