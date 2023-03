Nurofenul, scos de la vanzare in Australia - Producatorul, sanctionat pentru inselaciune

Justitia australiana a ordonat luni cunoscutei companii britanice de medicamente Reckitt Benckiser sa retraga de pe rafturi unele cutii ale popularului analgezic Nurofen, din cauza publicitatii mincinoase.

Decizia survine in contextul in care, in luna martie, Comisia de Concurenta si Consum a Australiei (ACCC) a sesizat justitia, denuntand faptul ca Nurofen este vandut sub diferite ambalaje in functie de tipul de probleme tratate, desi ingredientul activ ramane mereu acelasi, relateaza AFP.

Curtea Federala a hotarat ca multinationala cu sediul in Marea Britanie se face vinovata de inselaciune, prezentand Nurofen in ambalaje diferite care contin acelasi ingredient, si anume 342 miligrame de lizinat de ibuprofen.

In acest context, instanta a decis retragerea in termen de trei luni a cutiilor de Nurofen vandute pentru tratarea durerilor de spate, migrenelor sau durerilor menstruale.

Compania a negat ca a incercat in mod deliberat sa induca in eroare consumatorii, insa a adaugat ca respecta decizia Curtii Federale.

O audiere ulterioara va stabili cuantumul amenzii aplicate grupului britanic.

