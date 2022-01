Pastilele pentru greata predispun la formarea cheagurilor de sange

Medicamentele prescrise adesea pentru tratarea ametelilor, starii de greata si varsaturilor maresc riscul formarii de cheaguri de sange potential letale cu o treime, arata un studiu recent realizat in Marea Britanie.

Antipsihoticele sunt folosite mai ales de cei care sufera de schizofrenie si dementa, insa nu doar de ei, ceea ce face ca numarul celor aflati in pericol sa fie foarte mare, conform Daily Telegraph.

Oamenii de stiinta de la Universitatea britanica Nottingham avertizeaza ca astfel de medicamente trebuie folosite cu precautie, mai ales ca acest studiu a fost realizat pe un esantion generos, de 100.000 de persoane.

In SUA, de exemplu, aceasta clasa de medicamente a fost cea mai vanduta in 2008, se mentioneaza in British Medical Journal.

Ads