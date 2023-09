Scapa de cuperoza cu ulei de jojoba

Cuperoza este o afectiune a pielii in care tratamentele nu dau intotdeauna efectele scontate. Insa exista specialisti care sustin ca aceasta poate fi ameliorata printr-o metoda naturala, respectiv cu uleiul de jojoba.

In general, cuperoza afecteaza nasul, barbia, fruntea si obrajii, agravandu-se pe masura ce inaintam in varsta. In cazul in care nu afecteaza si pleoapele, nu ne poate face niciun rau. Din pacate, insa, si aspectul fetei se schimba atunci cand aceasta apare, persoanele afectate confruntandu-se si cu o incredere mai scazuta in propria persoana, conform Suite101.com.

Se intalneste cel mai adesea in cazul femeilor, mai ales a celor cu un ten deschis. E o afectiune putin inteleasa, vasele de sange sparte trimitand adesea, pe nedrept, cu gandul la consumul de alcool. In cazul barbatilor, mai ales nasul este afectat. Nici cauzele ei nu sunt foarte bine intelese, fiind adusa in discutie genetica, anumite particularitati neurologice, lista putand continua.

Tratamentele cosmetice, un factor

Poate aparea pe fondul expunerii la soare, stresului, bacteriilor, folosirii saunei, consumului de alcool, dar si ca efect secundar al anumitor medicamente. Tratamentele cosmetice pot agrava, de asemenea, cuperoza. Mai mult, cremele anti-acnee si produsele ce contin steroizi pot avea ca efect cuperoza. La fel si peeling-ul sau alte proceduri cosmetice.

In incercarea de a ameliora afectiunea, multi apeleaza la lotiuni si creme ce nu fac decat sa agraveze cuperoza. Lucrurile stau cu totul altfel in cazul uneiului de jojoba, care este similar sebumului uman. In mod normal acesta reprezinta o bariera impotriva infectiilor pielii, deshidratarii si absorbtiei apei.

Uleiul de jojoba contine un tip de acid gras cu proprietati antiinflamatoare. Contine, de asemenea, iod, care poate fi secretul actiunii sale antiseptice. Nu degeaba nativii americani foloseau uleiul de jojoba pentru tratarea ranilor.

Pentru ca sebumul produs de organism e mai putin cand intram in viata de adult, e un bun moment sa folosim acest tip de ulei, daca suntem predispusi, pentru ca poate incetini imbatranirea pielii si intarzia aparitia cuperozei.

Uleiul de jojoba, cu proprietati antibiotice, nu are reactii alergice, si asta deoarece seamana atat de bine cu sebumul. In cadrul unui studiu in care voluntarii au fost tratati cu acest remediu nu au aparut niciun fel de efecte secundare.