Sfaturi practice pentru hipotensivi

Tensiunea arteriala normala este situata in jurul valorii de 120/80 (sistolica/diastolica). Hipotensiunea reprezinta scaderea tensiunii arteriale sub aceasta limita.

La atleti, hipotensiunea reprezinta un semn al bunei functionari a sistemului cardiovascular. Probleme apar atunci cand tensiunea arteriala scade brusc, iar creierul nu mai este oxigenat corespunzator, informeaza home-remedies-for-you.com.

Apar astfel ametelile, in special atunci cand te ridici brusc de pe scaun, oboseala si slabirea generala a organismului. Cauza cea mai frecventa a aparitiei hipotensiunii este alimentatia precara.

O dieta saraca in proteine, vitamina C, B si calorii poate avea aceste repercursiuni asupra organismului tau. Sangerarile sau pierderile de sange controlate sunt si ele cauze ale hipotensiunii arteriale.

Instabilitatea emotionala influenteaza in mod direct alimentatia si, implicit, buna functionare a organelor interne. Pentru evitarea complicatiilor, este necesara o dieta stricta pe baza de legume si fructe.

Timp de cinci zile, incearca sa mananci de trei ori pe zi, si la interval de sase ore cate un fruct proaspat. Laptele va face parte din alimentatia ta. Pentru cel putin trei saptamani, iaurtul sau cana cu lapte vor fi nelipsite.

Daca nu esti amator de lactate, poti renunta la aceste alimente dupa perioada de trei saptamani, dar, dupa doua luni vei incepe din nou sa consumi lapte, iaurt si smantana pentru ca organismul sa isi revina in totalitate.

Remedii naturale

Sfecla este unul dintre cele mai bune remedii naturale in cazul hipotensivilor. Bea suc de sfecla de doua ori pe zi, iar primele efecte le vei inregistra in prima saptamana chiar.

Baile fierbinti cu sare amara normalizeaza valoarea tensiunii arteriale. Adauga in apa de baie doua kilograme de sare amara. Relaxeaza-te in apa fierbinte timp de 20 de minute, dupa care poti dormi linistit pana dimineata.

Repeta tratamentul in fiecare seara si vei observa rapid imbunatatiri ale stari tale de sanatate. Sarea din alimentatie imbunatateste valoarea tensiunii arteriale in cazul hipotensivilor.

Daca te-ai obisnuit insa sa mananci fara sare si nu poti adauga un praf in plus in mancare, bea in fiecare dimineata un pahar de apa in care ai adaugat sare.

Dupa nici o saptamana, valoarea tensiunii tale se va normaliza, dar nu uita ca excesul de sare este complet daunator persoanelor care au o tensiune arteriala normala, deci opreste-te din acest tratament la timp.

Schimbarea stilului de viata este masura cea mai sigura si de lunga durata pentru tratarea problemelor tensiunii arteriale. Plimbarile in aer liber, exercitiile fizice, de respiratie, sedintele de inot sau jogging sunt cele mai bune remedii pentru aceste probleme.

Miscarea este cel mai bun tratament pentru orice boala. Stresul sau starea afectiva precara si tensiunile vor disparea dupa doar cateva minute de miscare in fiecare zi.

Vei fi mult mai relaxat, te vei hrani corespunzator, iar situatiile stresante le vei privi cu obiectivitate si detasare.