Terapia cu oxigen care repara neuronii

Atacul vascular cerebral, cat si sindromul metabolic si orice trauma suferita de creier pot avea urmari grave asupra neuronilor, ducand pana la dizabilitati de ordin fizic, pierderi de memorie si nu numai. Terapiile folosite in prezent ajuta pacientii, insa succesul lor e limitat.

Un om de stiinta de la Universitatea din Tel Aviv, dr. Shai Efrati, a gasit insa o metoda de a repune in functiune o parte din neuroni despre care se credea ca sunt afectati cronic, chiar la ani distanta de la trauma suferita, relateaza Science Daily. El a demonstrat ca un nivel ridicat de oxigen poate revigora neuronii aflati in stare vegetativa, care nu mai functioneaza.

La un astfel de test au fost supusi pacienti care suferisera atacuri vasculare cerebrale. Dupa ce au petrecut o vreme, in mai multe sedinte, in camere unde aerul era imbogatit cu oxigen, s-a observat ca activitatea neuronala a crescut.

Schimbarea a fost considerabila dupa 2 luni de tratament, se mentioneaza intr-un raport publicat de jurnalul PLoS One. S-au observat schimbari in ceea ce priveste intensificarea senzatiilor, in cazul pacientilor paralizati, si chiar o imbunatatire a comunicarii, in randul celor afectati. In viata de zi cu zi, aceste schimbari sunt extrem de importante, ajutand pacientii sa isi recapete macar o parte din independenta si sa duca la bun sfarsit sarcini precum spalat, gatit, urcatul scarilor etc.

Creierul consuma 20% din oxigenul de care are nevoie organismul, insa aceasta cantitate ajunge doar pentru functionarea a 5 pana la 10% din neuroni, in acelasi timp. Procesul de regenerare presupune o cantitate mult mai mare de oxigen. In aceasta terapie cantitatea de oxigen oferita organismului este de 10 ori mai mare, asa explicandu-se procesul de vindecare.

De mentionat e ca au fost supusi terapiei doar pacienti a caror stare nu se mai imbunatatea, iar trauma fusese suferita in urma cu 6 - 36 luni. Au existat 40 de sedinte a cate doua ore, de cinci ori pe saptamana.

Medicul care a testat metoda este de parere ca aceasta ar putea functiona chiar si in cazul pacientilor care au suferit traume si cu 20 de ani in urma, neacordand credit ipotezei ca exista o fereastra de timp bine determinata in care se poate actiona.

Tratamentul propus de acesta ar avea si potentialul de a tine creierul tanar mai mult timp, fiind un fel de terapie anti imbatranire. De aceea, ar putea fi aplicat cu succes si in cazul pacientilor cu Alzheimer sau alte tipuri de dementa aflate in stadii incipiente.

