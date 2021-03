Care este efectul unei lingurite de ulei de masline luate pe stomacul gol. 11 beneficii sustinute de cercetari stiintifice

Tratament pentru par si unghii

Uleiul de masline te ajuta sa slabesti

11 beneficii ale uleiului de masline sustinute de cercetari stiintifice

Poate preveni AVC-ul

Uleiul de masline nu ingrasa

Reduce riscul de diabet de tip 2

Reduce riscul de cancer

Expertii sunt de acord ca uleiul de masline - in special extravirgin - este benefic organismului si previne o multime de boli Cercetarile arata ca uleiul de masline baut pe stomacul gol protejeaza celulele de modificari care pot conduce la aparitia cancerului. De asemenea, are proprietati curative pentru colon si este un remediu excelent pentru persoanele care sufera de constipatie, scrie eva.ro Acest obicei are, de asemenea, un efect benefic asupra unghiilor, a pielii si a parului, redandu-le aspectul sanatos. Se stie deja ca este un ingredient nelipsit din mastile pentru par sau ten, insa uleiul de masline este mult mai eficient atunci cand este administrat intern.Multe doamne sau domnisoare ajung sa dea multi bani pentru diferite tratamente pentru podoaba capilara care sa le ajute sa creasca parul mai repede. Dar, acasa avem la indemana diferite alimente sau uleiuri care ne ajuta in aceasta problema Se pare ca daca bei ulei de masline pe stomacul gol te asiguri ca toate organele interne functioneaza normal si elimina toxinele. In special, uleiul de masline este benefic pentru ficat, deoarece stimuleaza detoxifierea lui.Pentru un rezultat mai bun se amesteca 2 linguri de ulei de masline extravirgin cu zeama de la un sfert de lamaie si se consuma dimineata pe stomacul gol.Uleiul de masline contine o cantitate mare de grasimi omega-3, adica acele grasimi bune care confera satietate si sunt importante pentru sanatatea organismului.In plus, studiile arata ca atunci cand vrei sa slabesti este foarte important sa consumi grasimi sanatoase, deoarece acestea stimuleaza metabolismul . In plus, uleiul de masline este un bun inlocuitor pentru unt care contine multe calorii si nu este recomandat spre consum daca vrei sa scapi de kilogramele in plus.Tot grasimile sanatoase sunt responsabile cu acest efect benefic asupra sistemului imunitar. Consuma zilnic o lingura cu ulei de masline pe stomacul gol, deoarece aduce multe beneficii pentru sistemul imunitar si protejeaza creierul.Uleiul de masline este uleiul natural extras din masline, rodul maslinului.Aproximativ 14% din ulei contine grasimi saturate, in timp ce 11% este polinesaturat, cum ar fi acizii grasi omega-6 si omega-3, se arata in publicatia healthline.com Dar acidul gras predominant in uleiul de masline este o grasime mononesaturata numita acid oleic, care reprezinta 73% din continutul total de ulei.Studiile sugereaza ca acidul oleic reduce inflamatia si poate avea chiar efecte benefice asupra genelor legate de cancer Grasimile mononesaturate sunt, de asemenea, destul de rezistente la caldura ridicata, facand din uleiul de masline extravirgin o alegere sanatoasa pentru gatit.Uleiul de masline extravirgin este destul de hranitor.In afara de acizii grasi benefici, contine cantitati modeste de vitamine E si K.Dar uleiul de masline este, de asemenea, incarcat cu antioxidanti puternici.Acesti antioxidanti sunt activi biologic si va pot reduce riscul de boli cronice.Se crede ca inflamatia cronica este un factor de conducere principal al bolilor, cum ar fi cancerul, bolile de inima , sindromul metabolic, diabetul de tip 2, Alzheimer, artrita si chiar obezitatea.Uleiul de masline extravirgin poate reduce inflamatia, care poate fi unul dintre principalele motive pentru beneficiile sale pentru sanatate Cum sa iti ingrijesti fata cu ulei de maslinePrincipalele efecte antiinflamatorii sunt mediate de antioxidanti. Cheia dintre acestea este oleocantalul, care s-a dovedit ca functioneaza similar cu ibuprofenul, un medicament antiinflamator.Cercetarile sugereaza, de asemenea, ca acidul oleic, principalul acid gras din uleiul de masline, poate reduce nivelurile de markeri inflamatori importanti, cum ar fi proteina C reactiva (CRP).Un studiu a aratat, de asemenea, ca antioxidantii uleiului de masline pot inhiba unele gene si proteine care determina inflamatia.Accidentul vascular cerebral este cauzat de o perturbare a fluxului sanguin catre creier , fie din cauza unui cheag de sange, fie a sangerarii.In tarile dezvoltate, accidentul vascular cerebral este a doua cauza cea mai frecventa de deces, chiar in spatele bolilor de inima.O analiza ampla a studiilor efectuate la 841.000 de persoane a constatat ca uleiul de masline era singura sursa de grasimi mononesaturate asociate cu un risc redus de accident vascular cerebral si boli de inima.Intr-o alta analiza efectuata la 140.000 de participanti, cei care au consumat ulei de masline au prezentat un risc mult mai mic de accident vascular cerebral decat cei care nu au consumat-o.Bolile de inima sunt cele mai frecvente cauze de deces din lume.Studiile observationale efectuate acum cateva decenii au aratat ca bolile de inima sunt mai putin frecvente in tarile mediteraneene.Acest lucru a condus la cercetari ample asupra dietei mediteraneene, care s-a dovedit acum ca reduce semnificativ riscul de boli de inima.Uleiul de masline extravirgin este unul dintre ingredientele cheie ale acestei diete, protejand impotriva bolilor de inima in mai multe moduri.Scade inflamatia, protejeaza colesterolul LDL "rau" de oxidare, imbunatateste mucoasa vaselor de sange si poate ajuta la prevenirea coagularii excesive a sangelui.Interesant, s-a demonstrat ca scade tensiunea arteriala, care este unul dintre cei mai puternici factori de risc pentru bolile de inima si moartea prematura. Intr-un studiu, uleiul de masline a redus nevoia de medicamente pentru tensiunea arteriala cu 48%.Zeci - daca nu sute - de studii indica faptul ca uleiul de masline extravirgin are beneficii puternice pentru inima.Consumul de cantitati excesive de grasime determina cresterea in greutate. Insa, numeroase studii au legat dieta mediteraneana, bogata in ulei de masline, cu efecte favorabile asupra greutatii corporale.Intr-un studiu de 30 de luni efectuat in peste 7.000 de studenti spanioli, consumul de mult ulei de masline nu a fost legat de cresterea in greutate.In plus, un studiu de trei ani efectuat la 187 de participanti a constatat ca o dieta bogata in ulei de masline a fost legata de cresterea nivelului de antioxidanti din sange, precum si de pierderea in greutate, mai arata publicatia healthline.com.Boala Alzheimer este cea mai frecventa afectiune neurodegenerativa din lume. Iar una dintre caracteristicile sale cheie este acumularea asa-numitelor placi beta-amiloide in interiorul celulelor creierului.Un studiu efectuat pe soareci a aratat ca o substanta din uleiul de masline poate ajuta la indepartarea acestor placi. Iar o alta cercetare a indicat ca o dieta mediteraneana bogata in ulei de masline a beneficiat de functia creierului.Desi se pare ca uleiul de masline ar fi indicat in combaterea Alzheimerului, mai este inca nevoie de multe cercetari cu privire la impactul uleiului de masline asupra bolii Alzheimer.Uleiul de masline pare a fi extrem de protector impotriva diabetului de tip 2.Mai multe studii au legat uleiul de masline de efectele benefice asupra glicemiei si a sensibilitatii la insulina Un studiu clinic randomizat efectuat la 418 persoane sanatoase a confirmat recent efectele protectoare ale uleiului de masline.In acest studiu, o dieta mediteraneana bogata in ulei de masline a redus riscul de diabet de tip 2 cu peste 40%.Cancerul este una dintre cele mai frecvente cauze de deces in lume. Insa studiile au aratat ca oamenii din tarile mediteraneene prezinta un risc mai scazut de aparitie a unor tipuri de cancer si multi cercetatori considera ca uleiul de masline poate fi motivul.Antioxidantii din uleiul de masline pot reduce daunele oxidative cauzate de radicalii liberi, despre care se crede ca este un factor conducator al cancerului Insa mai sunt necesare mai multe cercetari pentru a determina daca uleiul de masline reduce de fapt riscul de cancer.Artrita reumatoida este o boala autoimuna caracterizata prin articulatii deformate si dureroase. Se pare ca sistemul imunitar ataca celulele normale din greseala.Suplimentele cu ulei de masline par sa amelioreze markerii inflamatori si sa reduca stresul oxidativ la persoanele cu poliartrita reumatoida.Uleiul de masline pare deosebit de benefic atunci cand este combinat cu uleiul de peste, o sursa de acizi grasi omega-3 antiinflamatori.Uleiul de masline contine numerosi nutrienti care pot inhiba sau distruge bacteriile daunatoare.Una dintre acestea este Helicobacter pylori, o bacterie care traieste in stomac si poate provoca ulcere stomacale si cancer de stomac.Studiile pe eprubete au aratat ca uleiul de masline extravirgin combate opt tulpini ale acestei bacterii , dintre care trei sunt rezistente la antibiotice.S-ar parea ca 30 de grame de ulei de masline extravirgin, administrat zilnic, pot elimina infectia cu Helicobacter pylori la 10-40% dintre oameni in doar doua saptamani.