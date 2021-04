Germania a raportat peste 40 de cazuri de tromboza in cazul unor persoane care s-au vaccinat cu serul de la AstraZeneca

Cele 42 de cazuri de tromboza venoasa sinusala, o forma de tromboza venoasa cerebrala foarte rara, au fost raportate pana in 2 aprilie.De asemenea, au fost detectate trei cazuri de trombocitopenie - lipsa de trombocite in sange.Cu exceptia a sapte cazuri, persoanele afectate sunt femei cu varste cuprinse intre 20 si 63 de ani. Cu toate acestea, potrivit Institutului Robert Koch (RKI) pentru controlul bolilor, vaccinul a fost administrat mai des femeilor decat barbatilor. Pacientii barbati afectati au varste intre 24 si 58 de ani.PEI a spus ca in randul femeilor cu varste cuprinse intre 20 si 59 de ani au fost observate semnificativ mai multe cazuri decat s-ar fi putut astepta. In general, Germania administreaza in prezent vaccinul doar persoanelor in varsta de 60 de ani si peste.la trei femei cu varste cuprinse intre 34 si 81 de ani si la patru barbati cu varste intre 81 si 86 de ani. Nu s-au raportat cazuri de trombocitopenie.Cand se ia in calcul numarul de doze de vaccin administrate , numarul cazurilor raportate nu a marcat o crestere in comparatie cu numarul de cazuri de astfel de tromboze asteptate de obicei.Medicii si alti specialisti din domeniul sanatatii ar trebui sa fie atenti la semnele si simptomele tromboembolismului si/sau trombocitopeniei, a spus institutul.Cei vaccinati trebuie sa solicite asistenta medicala imediata daca au simptome precum dificultati de respiratie, dureri in piept, umflarea picioarelor sau dureri abdominale persistente.Pana la 2 aprilie, in Germania au fost efectuate in total aproximativ 14,38 milioane de vaccinari.