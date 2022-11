Acid Folic sau Folate: suplimente pentru sarcina

O dieta variata si o alimentatie sanatoasa sunt esentiale in sarcina, pentru ca mama sa isi ia tot aportul necesar de vitamine si minerale pe perioada celor 9 luni. Insa, femeile insarcinate, cat si cele care au in plan sa ramana insarcinate, ar trebui sa ia suplimente de acid folic, pentru a reduce astfel orice risc care ar ingreuna o buna dezvoltarea a fatului in primele saptamani de sarcina.

Acidul folic este o forma a vitaminei B9. Atunci cand nu este prezent in cantitate suficienta in dieta zilnica, se poate ajunge la anemie si alte probleme. Pentru femeile insarcinate insa este si mai important, intrucat previne defectele congenitale la bebelusi, cum ar fi spina bifida si alt defect de tub neural, malformatii faciale precum buza de iepure.

Proprietatile acidului folic

Acidul folic este esential pentru producerea globulelor rosii, dar si pentru repararea ADN-ului si a ARN-ului.

Alte functii ale acestuia in organism sunt:

* Contribuie la divizarea si multiplicarea celulara

* Contribuie la mentinerea sanatatii cerebrale

* Mentine auzul ascutit in ciuda procesului natural de imbatranire.

Importanta acidului folic inainte si in timpul sarcinii

Acidul folic este in mod deosebit important pentru femeile insarcinate, avand o multime de efecte benefice pentru mama, dar mai ales pentru fat.

Specialistii recomanda consumul a 400 de micrograme de acid folic pe zi inainte de a ramane insarcinata si pana in a 12 saptamana de sarcina. Acidul folic poate ajuta la prevenirea bolilor congenitale. Acidul folic este o forma de vitamina B care ajuta la reducerea semnificativa (cu pana la 95%) a riscului de defect de tub neural la nivelul fatului.

Tubul neural, care va deveni creierul si maduva spinarii a copilului, incepe sa se formeze devreme in sarcina, pana in ziua 28, cand femeia, de cele mai multe ori, nici nu a realizat ca a ramas insarcinata.

Acidul folic reduce si riscul aparitiei despicaturilor faciale si a preeclampsiei. Pentru ca sarcina este o perioada cu nevoi nutritionale crescute, atat pentru fat, dar si pentru mama, acidul folic este recomandat si pentru prevenirea aparitiei anemiei la femeia gravida.

In cazul in care nu ai luat acid folic inainte de a ramane insarcinata, ar trebui sa incepi administrarea acestui supliment imediat ce ai aflat ca esti insarcinata.

Surse de acid folic

Daca esti insarcinata, ai fost diagnosticata cu deficit de folat sau, pur si simplu, vrei sa suplimentezi cantitatea de vitamina B9 din organism, trebuie sa stii ca exista multe surse de acid folic. Unele alimente sunt surse excelente de folat, insa trebuie preparate in asa fel incat sa nu isi piarda toate proprietatile nutritive.

Printre alimentele care sunt surse importante de folati se numara sparanghelul, broccoli, varza de Bruxelles, varza alba, conopida, galbenusul de ou, laptucile, fructele, in special papaya sau kiwi, dar si portocalele, spanacul, semintele de floarea soarelui.

Acidul folic poate fi administrat si sub forma de suplimente alimentare. Suplimentele pot fi luate la recomandarea medicului, dar si fara recomandarea medicului, daca pacientul are analizele la zi si nu sufera de nicio afectiune cu care ar putea interactiona suplimentele.

Deficitul de acid folic

Cu toate ca femeile insarcinate sunt cele mai sensibile din acest punct de vedere, nu doar ele pot suferi din pricina deficitului de acid folic. O alimentatie saraca poate duce la carente, care se caracterizeaza prin oboseala, ameteli, senzatie generala de slabiciune, pierderi de memorie, pierderea apetitului, pierdere in greutate.

In afara anemiei si a defectelor de tub neural la bebelusi, nivelul redus de acid folic in organism mai poate sa creasca riscul de infarct din pricina faptului ca nivelul homocisteinei (un aminoacid asociat cu procesele inflamatorii si bolile cardiovasculare) atinge valori anormale.

De asemenea, deficitul de acid folic mai are legatura si cu aparitia cancerului de stomac, a infertilitatii masculine, cu instalarea depresiei si cu bolile alergice.

Suplimentele de acid folic sunt printre putinele comprimate farmaceutice pe care femeile insarcinate le pot lua fara griji, ba chiar le sunt indicate. Pe langa acestea, le mai pot fi recomandate formulele de vitamine si aditivi special compuse pentru cele 9 luni de sarcina, care asigura necesarul de calciu, iod, vitamina D.