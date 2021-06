Alege sapunul potrivit pentru igienizarea corecta a mainilor

Este esential ca formula produsului ales sa respecte PH-ul pielii, pentru a nu risca sa o usuce prea mult sau sa modifice echilibrul delicat al hidrolipidelor. Apoi, foarte importante sunt ingredientele din formula: produse nutritive si hidratante (cu ingrediente precum ulei de argan sau extract de Aloe), produse emoliente si reechilibrante (cu ingrediente precum lapte sau ovaz), produse racoritoare si igienizante (cu ceai verde, vitamine si fructe sau cu un agent antibacterian).Ce este esential de retinut, este ca indiferent de masurile alese pentru pastrarea igienei si a sanatatii, una dintre cele mai importante reguli de igiena este si cea mai simpla: spalarea mainilor cu sapun, indiferent de tipul lui, care este singura solutie care distruge complet bacteriile si virusii.S-a demonstrat ca sapunul lichid sau spuma permite o reducere semnificativa a impactului asupra mediului printr-o combinatie dintre economia de apa si un impact chimic mai mic, in comparatie cu sapunurile traditionale. Sapunurile spuma si cele lichide din gamele profesionale, precum sapunul Tork , acopera o mai mare suprafata a mainii per doza, oferind o spalare mai eficienta. Utilizarea cantitatii optime de sapun lichid sau spuma este necesara pentru a pastra mainile curate, fara bacterii.Mana unei persoane obisnuite poate transporta milioane de bacterii, dintre care unele se gasesc in mod natural pe corpul, iar altele sunt agenti patogeni (altfel cunoscuti ca "germeni"). De asemenea, unele bacterii sau virusuri pot fi inofensive pentru o persoana, dar pot provoca boli altora. Din aceste motive, nu putem sti niciodata pe deplin ce germeni purtam si ce impact pot avea asupra celor din jur.Astfel, spalarea corecta a mainilor este vitala pentru prevenirea raspandirii germenilor la locul de munca, dar si acasa. Organizatia Mondiala a Sanatatii are instructiuni detaliate despre cum se efectueaza corect spalarea mainilor timp, intr-un timp de cel putin 20 de secunde. Dar daca apa si sapunul nu sunt disponibile, folosirea unui dezinfectant de maini , care sa contina cel putin 60% alcool, poate ajuta. Prin urmare, prioritatea este data in intregime sapunului. Gelul dezinfectant ramane eficient, dar trebuie rezervat pentru situatiile in care este imposibil sa ai acces la robinet si sapun.Daca folosesti si sapunuri de calitate, profesionale, igiena va fi 100% realizata in siguranta. Nu este nevoie decat de putina responsabilitate si atentie.Grija pentru sanatatea noastra si a celor din jurul nostru trebuie sa primeze. De aceea, pe langa masura spalarii mainilor si igienizarii cu dezinfectant, este indicat sa se foloseasca masti de protectie pentru spatiile interioare si zone aglomerate. In plus, suprafetele cu care intram in contact in mod constant, acasa sau la birou, ar trebui igienizate constant, folosind solutii si dezinfectanti profesionali de suprafete.