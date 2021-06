Cum sa nu crezi orice auzi despre stomatologie: miturile care te tin departe de dantura impecabila

In realitate, sucurile fara zahar pot sa tina kilogramele in plus la distanta, insa nu si cariile si alte afectiuni orale. Chiar daca nu au zahar, sucurile sunt in continuare acide - iar aciditatea lor este extrem de daunatoare pentru smaltul dentar.pH-ul mediu al apei este in jur de 7 - adica neutru pe scara acizilor si bazelor; in acelasi timp, sucurile si bauturile carbogazoase dietetice au un pH situat intre 2 si 3, ceea ce este foarte acid pentru dantura noastra.Poate cel mai intalnit mit in stomatologie, "albirea dentara distruge dintii" este si cel mai neadevarat; nicio albire dentara profesionala nu va ataca dantura, ci, dimpotriva, o va reimprospata si ii va oferi stralucirea la care visam.Partea de adevar din acest mit se refera la albirea realizata la domiciliu - exista zeci de produse mass-market care promit albire dentara la domiciliu, insa niciunul dintre ele nu va avea un rezultat multumitor, ci dimpotriva, este posibil sa ne provoace mai mult rau decat bine. In aceeasi situatie se afla si tratamentele naturiste pentru albire, care ataca smaltul dentar, insa albirea dentara profesionala, controlata, efectuata in cabinet, nu are niciun risc asupra dintilor nostri - doar beneficii.Stomatologia nu este costisitoare - amanarea vizitelor la dentist este. In afectiunile stomatologice, nimic nu apare si nici nu trece de la sine; in mod ideal, ar trebui sa ne vizitam dentistul constant, astfel ca durerea nici sa nu apara - aceasta poate ascunde o serie de afectiuni care se agraveaza constant daca nu sunt diagnosticate.O carie dentara incipienta, usor de tratat, poate ajunge - daca nu este tratata - sa ne macine mare parte din materialul dentar, astfel ca pentru restaurarea dintelui vor fi necesare coroane dentare . Durerea poate fi calmata cu ajutorul pastilelor anti-inflamatoare, insa cauza durerii nu va disparea pana ce nu mergem la stomatolog pentru diagnostic si tratament eficient.Intr-adevar, spatierea, alinierea, marimea dintilor si a mandibulei sunt mostenite din familie. Insa nu mostenim conditia dintilor sau a gingiilor - nu avem carii sau gingivita doar pentru ca si mama a avut. Starea dintilor este direct corelata cu felul in care avem grija de igiena noastra orala - periajul dentar nu este suficient.Avem nevoie sa includem in rutina zilnica ata dentara, apa de gura si eventual dusul bucal si sa luam in serios periajul - acesta trebuie realizat ferm, insa nu agresiv, iar periajul de seara nu poate fi omis. Un singur periaj de seara ratat va avea efecte nefaste asupra dintilor nostri.Acesta este unul dintre cele mai intalnite si aplicate mituri in stomatologie, care are efecte nu intocmai placute pe termen lung. Desi poate esti tentat sa iti reimprospatezi dantura imediat dupa masa, nu ar trebui sa faci asta - dintii tai vor fi atunci usor "slabiti", din cauza schimbarii nivelului de pH din cavitatea orala, iar prin periaj imediat risti sa ataci smaltul dentar.Gingiile noastre sangereaza din cauza inflamatiei care apare atunci cand se formeaza placa bacteriana, in zone greu accesibile periutei de dinti. In timp, stratul de bacterii se mareste si cauzeaza inflamarea gingiilor, care vor sangera in timpul periajului.Desi pare contraintuitiv, atunci cand gingiile sangereaza la periaj nu trebuie decat sa insistam cu periajul in acea zona, pentru a elimina din cantitatea de bacterii acumulate. Mai mult decat atat, ata dentara trebuie sa faca parte din rutina noastra de ingrijire zilnica, pentru a evita acumularea de bacterii in zone greu accesibile.In era vitezei si a fluxului de informatii care curge constant in directia noastra, este important sa filtram fiecare noutate pe care o auzim si sa ne rezumam la a ne informa din surse corecte; aceste mituri nu doar ca sunt neadevarate, insa ne pot impiedica sa avem dantura la care am visat.Periajul agresiv nu ne va face dintii mai curati, apa cu lamaie bauta dimineata nu ii va albi, ci ii va ataca, iar vizitele la dentist sunt vitale si in cazul femeilor insarcinate. In caz contrar, nu doar dantura noastra are de suferit, ci intreaga sanatate generala - suntem un ecosistem in care sanatatea orala este profund corelata cu sanatatea generala.