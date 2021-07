Când devine periculos consumul de pepeni. Medic diabetolog: „Zahărul mâncat după o anumită oră se depune pe ficat”

„Putem să mâncăm până la jumătate de kilogram de pepene sau de cireșe pe zi, dar niciodată după ora 18.00. Fructele au foarte mult zahăr, iar zahărul mâncat după o anumită oră, după care noi nu-l mai cheltuim prin activitate fizică, se depune pe ficat sub formă de grăsime. Și în felul acesta, de la excesul de fructe pe perioada verii, poate să apară steatoza hepatică și poate să se dezechilibreze diabetul, la fel cum oamenii se pot îngrășa mâncând fructe seara”, a spus medicul, la Digi 24.Potrivit specialistului, și persoanele cu diabet pot mânca fructe, dar în cantități moderate.„Pot mânca și pepene, și struguri, și banane. Mulți diabetici fug de banane, dar mănâncă mere cu kilogramele. Fiecare fruct are o concentrație de zahăr. Există fructe foarte dulci, cum sunt bananele, prunele, perele, strugurii, acestea au undeva la 20% zaharuri și ar trebui consumate per porție cu aproximativ 100-125 de grame, adică atât cât încape într-un căuș. Există fructe cu 10-12% zahăr – mere, citrice, fructele de sezon, care se consumă la 200-250 de grame per porție. Și când vine vorba de fructele mai puțin dulci – și aici ne putem bucura de pepene – pentru că sunt foarte apoase, aici ne putem bucura de 300 de grame per porție. Două porții pe zi ar trebui să fie suficient. Restul până la 5 porții ar trebui să fie reprezentate de legume ”, a explicat medicul.Mihaela Ene a mai arătat că într-o zi toridă, masa de prânz poate fi constituită din două felii de pepene.