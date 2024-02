Dezinfectanti cu uleiuri naturale si masti de protectie reutilizabile. Reduceri la toate produsele Medical Confort

Produsele de igiena, in special dezinfectantii, au devenit foarte greu de gasit. Cererea mare a facut si ca preturile materiilor prime din care aceste produse biocide sunt facute sa creasca mult.

Medical Confort a reusit insa sa scada preturile si gasiti dezinfectanti pentru maini cu uleiuri 100% naturale la reducere. Mai mult, gasiti in aceste zile toate produsele Medical Confort la preturi promotionale.

Dezinfectanti cu uleiuri esentiale

Cum igienizarea si dezinfectarea mainilor a devenit esentiala, cei mai multi dintre noi am ajuns sa avem mainile crapate si uscate dupa saptamani bune in care simpla atingere a unui obiect de afara ne face sa ne spalam mai ceva ca un chirurg care intra in operatie. Asadar, trebuie sa avem grija ce produse folosim.

Medical Confort ne vine in ajutor cu dezinfectantii pentru maini cu uleiuri 100% naturale din oregano, eucalipt, lemongrass sau lavanda, plante cunoscute pentru proprietatile lor antiseptice si antifungice. Le gasiti pe site-ul Medical Confort sub forma de gel care se toarna usor in palma, sau spray, fiind foarte sigure si usor de folosit.

Sunt produse biocide destinate igienei umane , pe baza de Alcohol Izop. (2-Propanol), si contin si glicerina si uleiuri esentiale 100% naturale care protejeaza si hidrateaza pielea.

Igienizantul pentru maini Medical Confort cu ulei 100% natural de OREGANO contine substante protectoare si hidratante care asigura echilibrul lipidic al pielii, prevenind aparitia zonelor uscate si a pielii crapate, efecte nedorite care apar dupa utilizarea frecventa a altor produse de curatare a mainilor.

Uleiul esential de oregano este bun pentru combaterea infectiilor bacteriene, virale, fungice sau de natura parazitara. Este un bun remediu pentru plamani si sinusuri, fiind indicat in raceli, bronsite, rinite si sinuzite. Totodata, are efect stimulator si tonifiant pentru piele si organism.

Klinik igienizant pentru maini cu ulei 100% natural de EUCALIPT ofera, de asemenea, protectie si hidratare pielii.

Uleiul esential de eucalipt are proprietati antibacteriene si antimicrobiene, fiind cunoscut pentru ajutorul imens oferit persoanele care sufera de infectii ale sinusurilor, gripa, bronsita, raceala, nas infundat si alte boli respiratorii.

Klinik igienizant pentru maini cu ulei 100% natural de LEMONGRASS distruge germenii patogeni, pentru a impiedica orice contaminare.

Uleiul esential de lemongrass este un antiseptic si un antiparazitar foarte eficient, un bun tonifiant al pielii, asigura igiena locala a porilor dilatati si este cunoscut pentru efectul antiinflamator, tonifica pielea si imbunatateste circulatia sangelui in tegumente.

Pentru efect rapid de purificare, folositi Klinik igienizant pentru maini cu ulei 100% natural de LAVANDA

Lavanda poate fi considerat unul dintre medicamentele care miros cel mai frumos. Este considerata una dintre cele mai puternice plante de leac din lume, care revigoreaza sistemul imunitar si este recomandata pentru protectia pe care o ofera impotriva infectiilor. Este eficienta in tratamentul bolilor infectioase ale pielii, are putere de reintinerire si proprietati antiseptice, antifungice, calmante, curative si echilibrante.

Mod de utilizare:

Se spala si se usuca mainile. Se aplica 2-3 ml de solutie dezinfectanta si se respecta intreaga tehnica de curatare a mainilor.

Se freaca mainile palma-palma;

Se freaca cu palma dreapta dosul mainii stangi cu degetele interpuse si invers;

Se freaca mainile palma-palma cu degetele interpuse;

Se freaca dosul fiecarei maini cu cealalta mana, cu degetele incrucisate;

Se freaca cu dosul degetelor palma opusa, cu degetele interpuse;

Odata uscate, mainile sunt dezinfectate

La unele pachete promotionale va oferim si masti textile reutilizabile cadou .

Gasiti pe site-ul nostru si pachete cu o crema cadou, fie din 20, fie din 48 de plante medicinale, care va ajuta sa scapati si de pielea uscata a mainilor, dar si de dureri de muschi, incheieturi sau oase.

Intra aici ca sa vezi ofertele si pachetele promotionale la dezinfectanti!

Masti textile reutilizabile

Puteti lua si separat doar mastile. Ele sunt confectionate manual, 100% din bumbac. Au doua straturi si pot fi reutilizate dupa spalare, astfel ca le puteti folosi un timp indelungat.

Dupa fiecare folosire, pentru a dezinfecta masca, fie turnati apa clocotita pe ea si apoi, dupa uscare o calcati.

Le gasiti in pachet de 3 masti, sau in seturile promotionale de 5+1 si 10+2 masti.

Pentru informatii suplimentare despre toate produsele si comenzi puteti apela si direct firma la 0751.389.842 sau accesa site-ul medical-confort.eu.

Produsele Medical Confort

Cei de la Medical Confort sunt recunoscuti pentru produsele facute din plante medicinale atent alese, presate la rece, astfel incat sa isi pastreze toate proprietatile tamaduitoare.

Daca dezinfectantii va protejeaza la exterior, alegeti sa fiti feriti si din interior si intariti-va sistemul imunitar cu suplimentele 100% naturale, personalizate pentru femei si barbati, FEMME Forte si ALPHA Forte. Fiecare produs contine combinatia de plante care garanteaza atat femeilor, cat si barbatilor un organism puternic, revitalizat, pregatit sa faca fata oricaror provocari.

Intra pe site sa comanzi produsul

Va recomandam sa incercati si Medical Confort ELIXIR CALMANT din 20 de plante medicinale si Crema Medical Confort ELIXIR CALMANT din 48 de plante medicinale creme ce au efect antiinflamator si regenerant, ajutand pielea si muschii sa isi revina miraculos dupa diverse vatamari, febre sau intinderi musculare. Calmeaza durerea de la prima utilizare si, folosite constant, au efecte incredibile chiar si in cazul afectiunilor mai grave.

Intra pe site sa comanzi produsul

Aici gasiti si produse de par 100% naturale care nu doar ca opresc caderea si-l intaresc de la radacina, dar veti observa cum incep sa va creasca fire noi.

Balsamul ELIXIR FORTE, samponul SERUM FORTE si Tinctura Remedyum PLUS sunt tratamentul complet pentru un par si un scalp sanatos, cu efect garantat pentru regenerarea si cresterea firelor noi. In plus, calmeaza mancarimea si iritatiile capilare, curata intens si pastreaza prospetimea o perioada mai lunga.

Intra pe site sa comanzi produsul

Si un ajutor de sanatate si frumusete este ELIXIR FORMULA, un supliment alimentar sub forma de capsule ce stimuleaza cresterea mai rapida si refacerea parului si a unghiilor.

Intra pe site sa comanzi produsul

Cum nimic nu asigura sanatatea si vitalitatea mai bine decat un somn bun, merita sa incercati si pernele de dormit naturale si antialergenice, cu umplutura de pleava spelta, plante medicinale si uleiuri esentiale. Insomniile, sforaitul, trezitul cu dureri de gat sau de spate vor deveni istorie cu ajutorul acestor perne.

Acum, la o perna cumparata, una o primiti cadou. Promotia este valabila pentru pernele cu flori de lavanda, pentru oricare din cele 3 dimensiuni disponibile.

Intra pe site sa comanzi produsul

Despre Medical Confort:

"Suntem o firma romaneasca, mai bine zis o mana de oameni dedicati pentru binele oamenilor, pentru o viata mai sanatoasa cu metode alternative de ameliorare a durerilor si usurarea vietii de zi cu zi cu ajutorul produselor noastre naturale.

Toate produsele noastre le confectionam manual din materiale atent selectionate, astfel fiind siguri ca tot ce comandati va fi in slujba sanatatii copiilor, adultilor si varstnicilor din Romania. Pentru o viata mai frumoasa, la noi in tara!"