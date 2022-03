Un oras din China interzice consumul pisicilor si cainilor, dupa coronavirus

Orasul chinez Shenzhen a dispus interzicerea consumului cainilor si pisicilor, masura fiind luata in cadrul unei interdictii pe scara larga privind comertul cu animale salbatice, impusa in aceasta tara dupa aparitia noului coronavirus.

Oamenii de stiinta cred ca noul coronavirus a fost transmis oamenilor de animale salbatice. Unele dintre primele cazuri de infectare au fost identificate, la sfarsitul anului trecut, la persoane care au intrat in contact cu o piata de animale salbatice din orasul Wuhan, situat in centrul Chinei, unde erau vanduti lilieci, serpi, civete si alte vietuitoare.

Boala a infectat peste 935.000 de oameni si a ucis peste 47.000, la nivel mondial.

Autoritatile din centrul tehnologic din sudul Chinei au declarat ca interdictia privind consumul de caini si pisici va intra in vigoare la data de 1 mai, relateaza Reuters.

"Ca animale de companie, cainii si pisicile au stabilit o legatura mult mai apropiata cu oamenii decat toate celelalte animale, iar interzicerea consumului de caini si pisici si alte animale de companie este o practica obisnuita in tarile dezvoltate si in Hong Kong si Taiwan", au transmis autoritatile guvernamentale din Shenzhen printr-un ordin publicat miercuri. "Aceasta interdictie raspunde, de asemenea, cererii si spiritului civilizatiei umane", au adaugat autoritatile.

Legislativul chinez a anuntat, la sfarsitul lunii februarie, interzicerea comercializarii si consumului de animale salbatice.

Guvernele provinciale si municipale din tara au inceput sa puna in aplicare hotararea, insa Shenzhen a fost cel mai explicit in legatura cu extinderea interdictii la consumul de caini si pisici.

Cainii, mai ales, sunt mancati in mai multe zone din Asia.

Un reprezentant de la Centrul din Shenzhen pentru Controlul si Prevenirea Bolilor a declarat ca pasarile si animalele de crescatorie si fructele de mare disponibile consumatorilor sunt suficiente. "Nu exista nicio dovada care sa demonstreze ca animalele salbatice sunt mai hranitoare decat pasarile si animalele de crescatorie", a spus Liu Jianping, citat de Shenzhen Daily.

Dispozitiile initiale din Shenzhen, propuse mai intai la sfarsitul lunii februarie, interziceau consumul de broaste testoase si broaste, utilizate in mod obisnuit in gastronomia din sudul Chinei. Insa autoritatile guvernamentale din oras au recunoscut in aceasta saptamana ca interdictia a fost "un subiect fierbinte de controverse" si a clarificat ca ambele pot fi consumate in continuare.

Campania orasului pentru stoparea consumului de animale salbatice a fost laudata de grupurile pentru protectia animalelor. "Shenzhen este primul oras din lume care a luat in serios invatamintele oferite de aceasta pandemie si care adopta modificarile necesare pentru a evita o alta pandemie", a declarat Teresa M. Telecky, vicepresedinte in cadrul departamentului pentru animale salbatice al organizatiei Humane Society International.

"Pasii indrazneti ai Shenzhen pentru stoparea acestui comert si a consumului de animale salbatice reprezinta un model pe care il pot imita guvernele din intreaga lume", a adaugat ea.

