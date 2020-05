Urmatoarea pandemie va veni din jungla amazoniana

Ziare.

com

Din ce in ce mai multi ecologisti, biologi si epidemiologi isi arata ingrijorarea ca urmatoarea epidemie sau chiar pandemie ar putea veni din jungla amazoniana, pe fondul despaduririi rapide a zonei si a patrunderii oamenilor in regiune. Asta va inlesni contactele cu animalele si potentialele rezervoare de boala, arata IFL Science "Amazonul este un imens rezervor de virusuri", a explicat David Lapola, un ecologist de la Universitatea Campinas din Brazilia pentru AFP.De fapt, potrivit acestuia, Amazonul este cel mai mare rezervor de coronavirusuri, indiferent ca e vorba despre SARS, MERS sau Covid-19.Nu ar trebui sa ne jucam cu norocul, avertizeaza el, amintind ca multe dintre virusurile care au lovit in perioada moderna, de la HIV, Ebola pana la SARS sau chiar Covid-19, au "sarit" de la animale la oameni.De fapt, se estimeaza ca 60% dintre cele 335 de boli noi, care au aparut in perioada 1960 - 2004, isi au originea in animale.Primatele reprezinta cea mai comuna sursa, dar nu si singura. Urmeaza liliecii si lista poate continua.Cum se transmit aceste virusuri inca e un subiect care se dezbate, dar cel putin o cercetare recenta, publicata de Proceedings of the Royal Society B, a aratat ca a strica echilibrul natural creste riscul de raspandire a virusurilor. Iar asta se intampla de ceva vreme in Amazon, unde zone tot mai mari de padure sunt taiate.Nu e o intamplare ca a existat un varf in infectiile cu malarie cand s-a despadurit o zona mare din Borneo, Malaezia. Iar perioada infectarilor cu Zika a fost tot dupa o despadurire din Amazon.Daca taierea copacilor in Amazon va continua, avertizeaza oamenii de stiinta, acesta va deveni o bomba cu ceas.Citeste si Incalzirea globala elibereaza zeci de virusuri necunoscute din ghetari. Nu se stie cu ce consecinte A.P.