Ia-ti doza de vitamine din alimente proaspete

A venit primavara si este timpul sa avem din nou grija de organismul nostru, in cazul in care pe parcursul iernii nu am mai fost atenti la dieta. Vitaminele sunt necesare organismului si le poti asimila din fructele si legumele proaspete de pe piata. Afla in continuare ce alimente trebuie sa consumi pentru a asimila cele mai important vitamine pentru organismul tau.

Vitamina C, un antioxidant care lupta cu radicalii liberi ce actioneaza supra ADN-ului, o poti asimila din broccoli, varza de Bruxelles, papaya si ardeiul rosu, arata Readers Digest.

Daca vrei sa asimilezi cat mai multa vitamina E, un antioxidant care protejeaza tesuturile organismului si celule de la eventualele daune provocate de radicalii liberi, indeapta-ti atentia catre migdale, seminte de floarea soarelui, alune, ulei de floarea soarelui si unt de arahide.

Beta-carotenul, foarte important pentru organism, fiind esential pentru o piele tanara, se asimileaza din morcovi, suc de morcovi, cartofi dulci, spanac si dovleac.

Pentru a asimila acid folic, esential femeilor insarcinate, trebuie sa consumi linte, fasole Garbanzo, sparanghel, fasole neagra si suc de portocale.

Cu Vitamina C ai viata lunga!

Vitamina B6, necesara pentru a regla grasimile si proteinele, poate fi asimilata din cartofi, banane, pui si fasole Garbanzo.

O alta vitamina esentiala este vitamina B12, iar aceasta poate fi asimilata din scoici, din pastravul curcubeu, somon si carne de vita.

